Zubimendi'den Atletico Madrid açıklaması

Arsenal ve İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Martin Zubimendi, MARCA'ya verdiği röportajda adının Atletico Madrid ile anılması iddialarına yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KİMSEYLE TEMASA GEÇMEDİM"
Sürelerinin beklentilerin altında kalmasının ardından çıkan söylentilere rağmen sakin olduğunu belirten Zubimendi, önceliğinin Arsenal'de forma kazanmak olduğunu söyledi.
"Saha dışındaki konulara enerji harcamadım. Zaten takımda bir yer edinmeye, süre almaya ve bizim açımızdan çok iyi görünen bu Premier Lig sezonunu şampiyonlukla bitirmek için mücadele etmeye çalışıyorum. Bu söylentilere enerji harcamadım, kimseyle de temasa geçmedim."
"ATLETICO'YA YAKIN OLDUĞUMU BEN DE OKUDUM"
Atletico Madrid'e çok yakın olduğu yönündeki haberlere de yanıt veren İspanyol futbolcu, basının transfer döneminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
"Açıkçası basın bazen beni de şaşırtıyor. Kış transfer dönemi yaklaşıyor, söylentiler çıkabilir, bunu anlıyorum. Ama yayımlanan haberlere biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta herkesin formasını giydiği bir takım var ve buna saygı göstermek gerekiyor. Atletico'ya yakın olabileceğimi ben de okudum ama öyle bir durum kesinlikle yok."
"NE YAZILDIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TWITTER'A GİRİYORUM"
Bu haberlerden rahatsız olup olmadığı sorulan Zubimendi, "Evet, açıkçası rahatsız oluyorum. Çoğu zaman bir haber çıkıyor, gerçekleşmezse de kısa sürede unutuluyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Bu dünyanın nasıl işlediğini öğreniyorum, zamanla da alışıyorum. Ama bazen bu tür haberler yüzünden gelen onca mesajla uğraşmasam daha iyi olurdu" dedi.
Bir transfer haberi çıktığında yaşadıklarını da anlatan Zubimendi, "Bazen ben bile tam olarak ne yazıldığını görmek için Twitter'a girmek zorunda kalıyorum. Böylece bana soranlara cevap verebiliyorum" ifadelerini kullandı.
"LONDRA'DA MUTLUYUM"
Real Madrid'in iyi sonuçlar almaya başlamasıyla takımın kendisine ihtiyaç duyduğu yönündeki yorumların gündemden düşmesi hatırlatılan Zubimendi, "Bunu anlayabiliyorum. Futbolda takımların yaşadığı dönemler değişiyor, haberler de buna göre değişiyor. İnsanlar da bunları takip etmeyi seviyor" dedi.
Londra'da mutlu olup olmadığı sorusuna "Evet, mutluyum" yanıtını veren İspanyol futbolcu, sezon sonuna kadar Arsenal'de kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Evet, umarım kalırım. Orada mutluyum" diye konuştu.
Sürelerinin beklentilerin altında kalmasının ardından çıkan söylentilere rağmen sakin olduğunu belirten Zubimendi, önceliğinin Arsenal'de forma kazanmak olduğunu söyledi.
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"Saha dışındaki konulara enerji harcamadım. Zaten takımda bir yer edinmeye, süre almaya ve bizim açımızdan çok iyi görünen bu Premier Lig sezonunu şampiyonlukla bitirmek için mücadele etmeye çalışıyorum. Bu söylentilere enerji harcamadım, kimseyle de temasa geçmedim."
"ATLETICO'YA YAKIN OLDUĞUMU BEN DE OKUDUM"
Atletico Madrid'e çok yakın olduğu yönündeki haberlere de yanıt veren İspanyol futbolcu, basının transfer döneminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
"Açıkçası basın bazen beni de şaşırtıyor. Kış transfer dönemi yaklaşıyor, söylentiler çıkabilir, bunu anlıyorum. Ama yayımlanan haberlere biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta herkesin formasını giydiği bir takım var ve buna saygı göstermek gerekiyor. Atletico'ya yakın olabileceğimi ben de okudum ama öyle bir durum kesinlikle yok."
"NE YAZILDIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TWITTER'A GİRİYORUM"
Bu haberlerden rahatsız olup olmadığı sorulan Zubimendi, "Evet, açıkçası rahatsız oluyorum. Çoğu zaman bir haber çıkıyor, gerçekleşmezse de kısa sürede unutuluyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Bu dünyanın nasıl işlediğini öğreniyorum, zamanla da alışıyorum. Ama bazen bu tür haberler yüzünden gelen onca mesajla uğraşmasam daha iyi olurdu" dedi.
Bir transfer haberi çıktığında yaşadıklarını da anlatan Zubimendi, "Bazen ben bile tam olarak ne yazıldığını görmek için Twitter'a girmek zorunda kalıyorum. Böylece bana soranlara cevap verebiliyorum" ifadelerini kullandı.
"LONDRA'DA MUTLUYUM"
Real Madrid'in iyi sonuçlar almaya başlamasıyla takımın kendisine ihtiyaç duyduğu yönündeki yorumların gündemden düşmesi hatırlatılan Zubimendi, "Bunu anlayabiliyorum. Futbolda takımların yaşadığı dönemler değişiyor, haberler de buna göre değişiyor. İnsanlar da bunları takip etmeyi seviyor" dedi.
Londra'da mutlu olup olmadığı sorusuna "Evet, mutluyum" yanıtını veren İspanyol futbolcu, sezon sonuna kadar Arsenal'de kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Evet, umarım kalırım. Orada mutluyum" diye konuştu.