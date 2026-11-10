Zaniolo'nun büyük hayali suya düştü!

Nicolo Zaniolo, kişisel bir nedenden dolayı İtalya Milli Takımı'nın kampından ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zaniolo'nun büyük hayali suya düştü!
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Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo'nun İtalya Milli Takımı'na geri dönme hayali bir kez daha gerçekleşmiyor!

KAMPTAN AYRILDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zaniolo, Roberto Mancini'nin Fransa ve Belçika ile oynanacak maçlar için açıkladığı aday kadroda yer aldı ancak 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra kişisel bir nedenden dolayı İtalya Milli Takımı'nın kampından ayrıldı.

Zaniolo, Fransa ve Belçika'ya karşı oynanacak maçlarda İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer almayacak.

2.5 YILDIR MİLLİ TAKIMDAN UZAKTI

İtalya Milli Takımı ile son maçına Mart 2024'te çıkan Zaniolo, daha sonra her fırsatta milli takıma geri dönmek istediğini dile getirmişti. Zaniolo'nun bu hedefi şimdilik yine ertelendi.

Udinese'de bu sezon 7 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 1 kez ağları havalandırdı.



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