Trabzonspor'dan olay yaratan Canaan kararı!

Trabzonspor Basketbol'da Isaiah Canaan dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulüp, ABD'li basketbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin talimatlara aykırı davranışı nedeniyle tek taraflı ve haklı nedenle feshedildiği belirtildi.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
SEZON BAŞINDA KADROYA KATILMIŞTI
Trabzonspor, 18 Ağustos 2026 tarihinde anlaşmaya vardığı Isaiah Canaan'ı sezon başında kadrosuna dahil etmişti. ABD'li oyuncu, bordo-mavili ekibe Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan transfer olmuştu.
Daha önce Olympiakos, UNICS Kazan ve NBA ekiplerinde de forma giyen tecrübeli basketbolcu, Trabzonspor'un yeni sezon yapılanmasındaki önemli isimlerden biri olarak kadroya katılmıştı.
Canaan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor formasıyla çıktığı üç karşılaşmada 11,7 sayı, 1 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
Kulübün son açıklamasıyla birlikte ABD'li oyuncunun Trabzonspor macerası sona ermiş oldu.
"SALAH VE BEN EN BÜYÜK İKİ TRANSFERMİŞİZ"
Trabzonspor'a transferinin ardından Sırbistan basınından Meridian Sport'a konuşan Isaiah Canaan, bordo-mavili kulüpte yaşadığı heyecandan söz etmişti.
Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın da Trabzonspor'a transfer olduğunu duyduğunu belirten ABD'li basketbolcu, "Sözleşme imzaladıktan sonra Mohamed Salah ve benim Trabzonspor'un en büyük iki transferi olduğumuzu duydum." ifadelerini kullanmıştı.
Trabzon'daki atmosferden de etkilendiğini dile getiren Canaan, "Şehirde kesinlikle büyük bir heyecan var. Geldiğimizden beri inanılmaz bir coşku yaşanıyor. Sağlıklı kalabilirsem bu yetenekli oyuncu grubuyla birlikte önemli işler başarabiliriz." demişti.
Böylece Trabzonspor'da büyük beklentilerle başlayan Canaan dönemi, kulübün sözleşme feshi kararıyla sona erdi.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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SEZON BAŞINDA KADROYA KATILMIŞTI
Trabzonspor, 18 Ağustos 2026 tarihinde anlaşmaya vardığı Isaiah Canaan'ı sezon başında kadrosuna dahil etmişti. ABD'li oyuncu, bordo-mavili ekibe Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan transfer olmuştu.
Daha önce Olympiakos, UNICS Kazan ve NBA ekiplerinde de forma giyen tecrübeli basketbolcu, Trabzonspor'un yeni sezon yapılanmasındaki önemli isimlerden biri olarak kadroya katılmıştı.
Canaan, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor formasıyla çıktığı üç karşılaşmada 11,7 sayı, 1 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
Kulübün son açıklamasıyla birlikte ABD'li oyuncunun Trabzonspor macerası sona ermiş oldu.
"SALAH VE BEN EN BÜYÜK İKİ TRANSFERMİŞİZ"
Trabzonspor'a transferinin ardından Sırbistan basınından Meridian Sport'a konuşan Isaiah Canaan, bordo-mavili kulüpte yaşadığı heyecandan söz etmişti.
Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın da Trabzonspor'a transfer olduğunu duyduğunu belirten ABD'li basketbolcu, "Sözleşme imzaladıktan sonra Mohamed Salah ve benim Trabzonspor'un en büyük iki transferi olduğumuzu duydum." ifadelerini kullanmıştı.
Trabzon'daki atmosferden de etkilendiğini dile getiren Canaan, "Şehirde kesinlikle büyük bir heyecan var. Geldiğimizden beri inanılmaz bir coşku yaşanıyor. Sağlıklı kalabilirsem bu yetenekli oyuncu grubuyla birlikte önemli işler başarabiliriz." demişti.
Böylece Trabzonspor'da büyük beklentilerle başlayan Canaan dönemi, kulübün sözleşme feshi kararıyla sona erdi.