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Muçi ve Manaj attı, Arnavutluk kazandı!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Arnavutluk, Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 13 Kasım 2026 00:35
Fotoğraf: Imago
Muçi ve Manaj attı, Arnavutluk kazandı!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. hafta maçında Arnavutluk ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arena Kombetare'de oynanan mücadeleyi Arnavutluk, 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi ve Sivassporlu Rey Manaj kaydetti.

MUÇİ PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Arnavutluk, 35. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu, attığı golle takımını ilk yarıda üstünlüğe taşıdı.

MANАJ FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Arnavutluk, 50. dakikada Rey Manaj'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Sivasspor forması giyen golcü futbolcu, takımının ikinci golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

FİNLANDİYA 10 KİŞİ KALDI

Finlandiya'da Miro Tenho, 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Arnavutluk sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ARNAVUTLUK LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu sonuçla Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Finlandiya ise 7 puanda kaldı.



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