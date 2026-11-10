Alanyaspor'da Joao Pereira gitti, Uğur Uçar geldi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı.
Akdeniz temsilcisi, Joao Pereira ile yollarını ayırırken takımın yeni teknik direktörünü de resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alanyaspor, ilk olarak Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun Portekizli teknik adama kulübe verdiği hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiği belirtildi.
Açıklamada, Joao Pereira ve ekibine kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarı dilekleri de iletildi.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR UĞUR UÇAR
Pereira ile vedalaşan Alanyaspor, kısa süre sonra yeni teknik direktörünü duyurdu. Akdeniz ekibi, Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulübün ikinci açıklamasında, "Hoş geldin Uğur Uçar! Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Böylece Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi sona ererken takımın yeni teknik direktörü Uğur Uçar oldu.
ALANYASPOR'UN DURUMU
Süper Lig'de 11 haftada 12 puan toplayan Alanyaspor, milli ara sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Akdeniz temsilcisi, Joao Pereira ile yollarını ayırırken takımın yeni teknik direktörünü de resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alanyaspor, ilk olarak Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun Portekizli teknik adama kulübe verdiği hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiği belirtildi.
Açıklamada, Joao Pereira ve ekibine kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarı dilekleri de iletildi.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR UĞUR UÇAR
Pereira ile vedalaşan Alanyaspor, kısa süre sonra yeni teknik direktörünü duyurdu. Akdeniz ekibi, Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulübün ikinci açıklamasında, "Hoş geldin Uğur Uçar! Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Böylece Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi sona ererken takımın yeni teknik direktörü Uğur Uçar oldu.
ALANYASPOR'UN DURUMU
Süper Lig'de 11 haftada 12 puan toplayan Alanyaspor, milli ara sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
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