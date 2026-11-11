Sergen Yalçın'ın Belçika reçetesi

Milli Takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Belçika'nın fizik gücüne, savunma disiplini ve hızlı geçiş formülüyle yanıt verip sonuca gitmeyi hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
HÜCUMDA ROTAYI ARDA ÇİZECEK
Belçika'nın fizik gücü yüksek, hızlı ve etkili hücum oyuncularına sahip olması nedeniyle savunma arkasında boşluk bırakılmaması de kritik öneme sahip. Orta sahada ise hedef oyunun merkezini tamamen kontrol altında tutmak.
İsmail Yüksek rakip atakları kesip top kazanırken, kaptan Hakan Çalhanoğlu oyunun yönünü tayin edecek. Hücum organizasyonlarının merkezinde ise serbest roldeki Arda Güler olacak. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz'ın sürati ve Ferdi Kadıoğlu'nun yapacağı bindirmelerle rakip kalede pozisyonlar yaratılacak.
KONTROLLÜ PRES VE DİKİNE OYUN
Belçika'da 3-0 kaybedilen karşılaşmada takımın yaptığı hatalar detaylı olarak masaya yatırılırken, analizlerden çıkan en önemli sonuçlardan biri de sürekli ve dağınık bir önde baskı yerine, doğru zamanda yapılacak takım halinde pres tercih edilecek.
Top kazanıldığında hızlı ve dikine oyun tercih edilecek. Duran toplar da Millî Takım'ın önemli hücum silahlarından biri olacak. Hakan Çalhanoğlu'nun servisleriyle başta Merih Demiral olmak üzere hava hâkimiyeti yüksek oyuncuların pozisyonlar yaratması hedefleniyor.
Ay yıldızlılar top kendindeyken 4-2-3-1 formasyonuyla oynayacak. Top rakibe geçtiğinde ise takım halinde 4-4-2 düzenine geçilerek bloklar arası boşluklar kapatılacak. Savunma güvenliği ilk sırada tutulacak ve bu nedenle bekler aynı anda hücuma çıkmayacak.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026
HÜCUMDA ROTAYI ARDA ÇİZECEK
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Belçika'nın fizik gücü yüksek, hızlı ve etkili hücum oyuncularına sahip olması nedeniyle savunma arkasında boşluk bırakılmaması de kritik öneme sahip. Orta sahada ise hedef oyunun merkezini tamamen kontrol altında tutmak.
İsmail Yüksek rakip atakları kesip top kazanırken, kaptan Hakan Çalhanoğlu oyunun yönünü tayin edecek. Hücum organizasyonlarının merkezinde ise serbest roldeki Arda Güler olacak. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz'ın sürati ve Ferdi Kadıoğlu'nun yapacağı bindirmelerle rakip kalede pozisyonlar yaratılacak.
KONTROLLÜ PRES VE DİKİNE OYUN
Belçika'da 3-0 kaybedilen karşılaşmada takımın yaptığı hatalar detaylı olarak masaya yatırılırken, analizlerden çıkan en önemli sonuçlardan biri de sürekli ve dağınık bir önde baskı yerine, doğru zamanda yapılacak takım halinde pres tercih edilecek.
Top kazanıldığında hızlı ve dikine oyun tercih edilecek. Duran toplar da Millî Takım'ın önemli hücum silahlarından biri olacak. Hakan Çalhanoğlu'nun servisleriyle başta Merih Demiral olmak üzere hava hâkimiyeti yüksek oyuncuların pozisyonlar yaratması hedefleniyor.