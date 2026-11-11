Gabriel Sara için transfer iddiası!

Galatasaray forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan talipler bulunuyor. Rıdvan Dilmen, canlı yayında Sara ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 09:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara için transfer iddiası!
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Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için transfer iddiası gündeme geldi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Serhan Türk, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gabriel Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan talip var. Bir teklif gelebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"30 MİLYON EURO'YA ÇIKARIM"

Rıdvan Dilmen de Galatasaray ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, ""Gabriel Sara'dan çıkmam ama 30 milyon Euro ve daha fazlasını verirlerse çıkarım." sözlerini sarf etti.

Dilmen ayrıca, "Galatasaray'da çıkılabilecek tek oyuncu Leroy Sane ama o da zor. Çünkü o kulüpler 10 milyon Euro maaş verecek mi? "Yani Galatasaray'ın devre arasında 3 tane oyuncu alma şansı yok. Kimden çıkacaksın? Galatasaray'ın devre arasındaki tüm transfer hedefi 23 yaş altı olacak. Lesley Ugochukwu, Nhaga ve Bitshiabu'dan çıkarsın, yerine alırsın" diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gabriel Sara, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.  





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