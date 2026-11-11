Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için transfer iddiası gündeme geldi.
İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Serhan Türk, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gabriel Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan talip var. Bir teklif gelebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.
"30 MİLYON EURO'YA ÇIKARIM"
Rıdvan Dilmen de Galatasaray ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, ""Gabriel Sara'dan çıkmam ama 30 milyon Euro ve daha fazlasını verirlerse çıkarım." sözlerini sarf etti.
Dilmen ayrıca, "Galatasaray'da çıkılabilecek tek oyuncu Leroy Sane ama o da zor. Çünkü o kulüpler 10 milyon Euro maaş verecek mi? "Yani Galatasaray'ın devre arasında 3 tane oyuncu alma şansı yok. Kimden çıkacaksın? Galatasaray'ın devre arasındaki tüm transfer hedefi 23 yaş altı olacak. Lesley Ugochukwu, Nhaga ve Bitshiabu'dan çıkarsın, yerine alırsın" diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gabriel Sara, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TALİP Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Serhan Türk, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gabriel Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan talip var. Bir teklif gelebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.
"30 MİLYON EURO'YA ÇIKARIM"
Rıdvan Dilmen de Galatasaray ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, ""Gabriel Sara'dan çıkmam ama 30 milyon Euro ve daha fazlasını verirlerse çıkarım." sözlerini sarf etti.
Dilmen ayrıca, "Galatasaray'da çıkılabilecek tek oyuncu Leroy Sane ama o da zor. Çünkü o kulüpler 10 milyon Euro maaş verecek mi? "Yani Galatasaray'ın devre arasında 3 tane oyuncu alma şansı yok. Kimden çıkacaksın? Galatasaray'ın devre arasındaki tüm transfer hedefi 23 yaş altı olacak. Lesley Ugochukwu, Nhaga ve Bitshiabu'dan çıkarsın, yerine alırsın" diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 27 yaşındaki Gabriel Sara, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Gabriel Sara'nın, güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.