Galatasaray'da Christ Oulai için transfer planı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmak ve yeni bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'IN LİSTESİNDE
Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Oulai'yi listesine aldığı öğrenildi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
İtalya'da aradığı ortamı ve forma sürelerini bulamayan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun da ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray'ın genç oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği bildirildi. Oulai için girişimlerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
20 yaşındaki Christ Oulai, yaz transfer döneminde gittiği Fiorentina'da 9 maçta 427 dakika süre buldu.
Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Oulai'yi listesine aldığı öğrenildi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
İtalya'da aradığı ortamı ve forma sürelerini bulamayan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun da ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray'ın genç oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği bildirildi. Oulai için girişimlerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
20 yaşındaki Christ Oulai, yaz transfer döneminde gittiği Fiorentina'da 9 maçta 427 dakika süre buldu.