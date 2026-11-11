Galatasaray'da Christ Oulai için transfer planı

Galatasaray, Fiorentina'dan Christ Oulai'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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calendar 11 Kasım 2026 07:46
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Christ Oulai için transfer planı
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Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olan Oulai'yi listesine aldığı öğrenildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

İtalya'da aradığı ortamı ve forma sürelerini bulamayan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun da ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray'ın genç oyuncuyu ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği bildirildi. Oulai için girişimlerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

20 yaşındaki Christ Oulai, yaz transfer döneminde gittiği Fiorentina'da 9 maçta 427 dakika süre buldu.  



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