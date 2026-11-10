Fenerbahçe'den Lauriente harekatı!

Fenerbahçe'nin önceliklerinden birinin kanat rotasyonunu güçlendirmek olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu doğrultuda İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente'nin yeniden transfer listesine alındığı iddia edildi.
FENERBAHÇE'DEN ARMAND LAURIENTE HAMLESİ
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı değerlendirdiği isimlerden biri Armand Lauriente oldu.
İtalya'da Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.
Yönetimin, sezonun ikinci yarısı öncesinde hücum hattındaki rekabeti artıracak bir oyuncu aradığı, Lauriente'nin de farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi nedeniyle öne çıktığı ifade edildi.
MENAJERİYLE İLK TEMASLAR BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Armand Lauriente transferi için yeni bir girişim hazırlığında olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun menajeriyle önümüzdeki dönemde temas kurmayı planladığı belirtildi.
Kulüpler arasında ocak ayı için yeni bir anlaşma sağlandığına veya oyuncuyla kişisel şartlarda uzlaşıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin atacağı adımların, Sassuolo'nun transfer şartları ve oyuncunun taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Armand Lauriente'nin adı, 2026 yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
Temmuz ayında çıkan transfer haberlerinde sarı-lacivertli kulübün Fransız futbolcu için Sassuolo'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroluk teklif sunduğu iddia edilmişti.
Ancak söz konusu transfer gerçekleşmedi ve Lauriente kariyerine İtalyan temsilcisinde devam etti.
Fenerbahçe'nin ocak ayında aynı oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
Ancak söz konusu transfer gerçekleşmedi ve Lauriente kariyerine İtalyan temsilcisinde devam etti.
Fenerbahçe'nin ocak ayında aynı oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
SOL KANATTA GÖREV YAPIYOR
Armand Lauriente'nin asıl mevkisi sol kanat olsa da Fransız futbolcu hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor.
1,77 metre boyundaki oyuncu, sağ kanatta ve ileri uçta da oynayabiliyor.
Hızı, bire bir hücumlardaki etkinliği ve gol yollarına verdiği katkıyla dikkat çeken Lauriente, Fenerbahçe'nin hücum hattında değerlendirdiği seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.
GERİDE KALAN SEZONDA 7 GOL, 9 ASİST
Armand Lauriente, 2025-2026 sezonunda Sassuolo formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıktı.
Fransız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Bir önceki sezon Sassuolo'nun Serie B'den Serie A'ya yükselmesinde de önemli rol oynayan Lauriente, 2024-2025 sezonunda 33 lig maçında 18 gol ve 5 asist kaydetmişti.
OCAK AYINDA GÖZLER TRANSFERDE
Fenerbahçe yönetimi, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrodaki eksik bölgeleri güçlendirmek istiyor.
Kanat transferi için Armand Lauriente'nin durumunu yeniden değerlendiren sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeriyle kurabileceği temasların ardından Sassuolo ile görüşme seçeneklerini ele alması bekleniyor.
Fransız futbolcunun 2029'a kadar devam eden sözleşmesi ve İtalyan kulübünün bonservis beklentisi, olası transferin önemli unsurları olacak.
FENERBAHÇE'DEN ARMAND LAURIENTE HAMLESİ
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna katmayı değerlendirdiği isimlerden biri Armand Lauriente oldu.
İtalya'da Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ocak ayında Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.
Yönetimin, sezonun ikinci yarısı öncesinde hücum hattındaki rekabeti artıracak bir oyuncu aradığı, Lauriente'nin de farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi nedeniyle öne çıktığı ifade edildi.
MENAJERİYLE İLK TEMASLAR BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Armand Lauriente transferi için yeni bir girişim hazırlığında olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun menajeriyle önümüzdeki dönemde temas kurmayı planladığı belirtildi.
Kulüpler arasında ocak ayı için yeni bir anlaşma sağlandığına veya oyuncuyla kişisel şartlarda uzlaşıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin atacağı adımların, Sassuolo'nun transfer şartları ve oyuncunun taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Armand Lauriente'nin adı, 2026 yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
Temmuz ayında çıkan transfer haberlerinde sarı-lacivertli kulübün Fransız futbolcu için Sassuolo'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroluk teklif sunduğu iddia edilmişti.
Ancak söz konusu transfer gerçekleşmedi ve Lauriente kariyerine İtalyan temsilcisinde devam etti.
Fenerbahçe'nin ocak ayında aynı oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
Ancak söz konusu transfer gerçekleşmedi ve Lauriente kariyerine İtalyan temsilcisinde devam etti.
Fenerbahçe'nin ocak ayında aynı oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
SOL KANATTA GÖREV YAPIYOR
Armand Lauriente'nin asıl mevkisi sol kanat olsa da Fransız futbolcu hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor.
1,77 metre boyundaki oyuncu, sağ kanatta ve ileri uçta da oynayabiliyor.
Hızı, bire bir hücumlardaki etkinliği ve gol yollarına verdiği katkıyla dikkat çeken Lauriente, Fenerbahçe'nin hücum hattında değerlendirdiği seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.
GERİDE KALAN SEZONDA 7 GOL, 9 ASİST
Armand Lauriente, 2025-2026 sezonunda Sassuolo formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıktı.
Fransız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Bir önceki sezon Sassuolo'nun Serie B'den Serie A'ya yükselmesinde de önemli rol oynayan Lauriente, 2024-2025 sezonunda 33 lig maçında 18 gol ve 5 asist kaydetmişti.
OCAK AYINDA GÖZLER TRANSFERDE
Fenerbahçe yönetimi, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrodaki eksik bölgeleri güçlendirmek istiyor.
Kanat transferi için Armand Lauriente'nin durumunu yeniden değerlendiren sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeriyle kurabileceği temasların ardından Sassuolo ile görüşme seçeneklerini ele alması bekleniyor.
Fransız futbolcunun 2029'a kadar devam eden sözleşmesi ve İtalyan kulübünün bonservis beklentisi, olası transferin önemli unsurları olacak.