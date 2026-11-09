Kenan Yıldız: 'Dönüyorum'

Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız, sakatlığının ardından formasına kavuşmak için gün sayıyor. Bologna'da düzenlenen Bulgarelli Number 8 ödül törenine katılan 21 yaşındaki futbolcu, dönüş takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk haftasında Frosinone deplasmanında ayağında kırık oluşan ve uzun süredir takımından ayrı kalan Kenan, yeniden ne zaman sahada olacağı yönündeki soruya, "Aralık diyelim." yanıtını verdi.
"JUVENTUS'U ÇOK ÖZLEDİM"
İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirten genç futbolcu, takımına duyduğu özlemi şu sözlerle anlattı:
"Kendimi iyi hissediyorum. Umarım yakında yeniden oynamaya başlarım. Juventus'u da futbol oynamanın verdiği hissi de çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim."
Kenan'ın dönüşü için öne çıkan karşılaşmalardan biri, Juventus'un 14 Aralık'ta Monza'yı konuk edeceği lig mücadelesi. Milli futbolcunun bu maçta forma giyip giyemeyeceği ise iyileşme sürecine göre netleşecek.
BOLOGNA'DA ÖDÜL ALDI
Bologna'daki Palazzo d'Accursio'nun Cappella Farnese salonunda gerçekleştirilen törende Bulgarelli Number 8 ödülünü alan Kenan, bu onurun kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.
Ödülünü Emilia-Romagna Bölgesel Meclis Başkanı Maurizio Fabbri'nin elinden alan milli futbolcu, "Benim için çok şey ifade ediyor. Futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya ve büyük bir tutkuyla oynamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
CAPELLO: "İTALYA'NIN YAMAL'I"
Törende Kenan Yıldız'ın yeteneğini değerlendiren Fabio Capello, Juventus'un 10 numarasını Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a benzetti.
Genç oyuncunun yaratıcılığına dikkat çeken deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:
"Kenan, insanın aklına gelmeyen şeyleri sahada gösterebiliyor. Tekdüze olmayan bir futbol izlemek çok güzel. Oyuncuların hayal gücünü ellerinden aldık ama onda bu özellik var. Gençlere yaratıcılıklarını geri verelim. Bize keyifli anlar yaşatacak. O, İtalya'nın Yamal'ı."
JUVENTUS ONUN DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR
Luciano Spalletti yönetiminde sezona beklentilerin altında başlayan Juventus'ta Kenan'ın dönüşü, hücum hattı açısından önem taşıyor.
Son olarak Fiorentina deplasmanından beraberlikle ayrılan Torino ekibini yenilgiden kurtaran golü Gleison Bremer kaydetti. Brezilyalı savunmacı, sezonun üçüncü golüne ulaşarak takımının en skorer ismi oldu.
"JUVENTUS'U ÇOK ÖZLEDİM"
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İyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirten genç futbolcu, takımına duyduğu özlemi şu sözlerle anlattı:
"Kendimi iyi hissediyorum. Umarım yakında yeniden oynamaya başlarım. Juventus'u da futbol oynamanın verdiği hissi de çok özledim. Umarım en kısa sürede geri dönerim."
Kenan'ın dönüşü için öne çıkan karşılaşmalardan biri, Juventus'un 14 Aralık'ta Monza'yı konuk edeceği lig mücadelesi. Milli futbolcunun bu maçta forma giyip giyemeyeceği ise iyileşme sürecine göre netleşecek.
BOLOGNA'DA ÖDÜL ALDI
Bologna'daki Palazzo d'Accursio'nun Cappella Farnese salonunda gerçekleştirilen törende Bulgarelli Number 8 ödülünü alan Kenan, bu onurun kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.
Ödülünü Emilia-Romagna Bölgesel Meclis Başkanı Maurizio Fabbri'nin elinden alan milli futbolcu, "Benim için çok şey ifade ediyor. Futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya ve büyük bir tutkuyla oynamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
CAPELLO: "İTALYA'NIN YAMAL'I"
Törende Kenan Yıldız'ın yeteneğini değerlendiren Fabio Capello, Juventus'un 10 numarasını Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a benzetti.
Genç oyuncunun yaratıcılığına dikkat çeken deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:
"Kenan, insanın aklına gelmeyen şeyleri sahada gösterebiliyor. Tekdüze olmayan bir futbol izlemek çok güzel. Oyuncuların hayal gücünü ellerinden aldık ama onda bu özellik var. Gençlere yaratıcılıklarını geri verelim. Bize keyifli anlar yaşatacak. O, İtalya'nın Yamal'ı."
JUVENTUS ONUN DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR
Luciano Spalletti yönetiminde sezona beklentilerin altında başlayan Juventus'ta Kenan'ın dönüşü, hücum hattı açısından önem taşıyor.
Son olarak Fiorentina deplasmanından beraberlikle ayrılan Torino ekibini yenilgiden kurtaran golü Gleison Bremer kaydetti. Brezilyalı savunmacı, sezonun üçüncü golüne ulaşarak takımının en skorer ismi oldu.