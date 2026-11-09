Real Madrid'in 'veliaht' başkanı: Rafael Nadal

Rafael Nadal, Real Madrid'de yönetim kurulu üyesi olmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu adımın hâlâ kulüp üyeleri tarafından 21 Kasım'da yapılacak oylamada onaylanması gerekiyor ancak herhangi bir muhalefet beklenmiyor.
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NADAL'IN REAL MADRID İLE İLİŞKİSİ NE?
40 yaşındaki Nadal, amcası Miguel Angel Nadal'ın 1991-1999 yılları arasında Barcelona'da oynamasına rağmen çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı.
Nadal'ı hem tenis kariyeri boyunca hem de emekliliğinden sonra Santiago Bernabeu'da, hatta deplasmanlarda Real Madrid'i desteklerken görmek alışıldık bir durumdu. Paris'teki Fransa Açık'ı kazanarak 22. ve son Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmasından yalnızca bir hafta önce, 2022'de Stade de France'ta Liverpool'a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinde tribündeydi.
Nadal, 2024'te tenisi bıraktı ancak oynadığı dönemde Madrid'in her büyük başarısının ardından kendisini resmi kanalları üzerinden tebrik etmesi gelenek haline gelmişti.
2011'de kulübün onur üyesi ilan edildi.
BU GÖREVDE NE YAPACAK?
Madrid'in Nadal'ı kulübün yönetim kuruluna atama planına ilişkin haber sürpriz oldu ve üstleneceği görevin tam olarak ne olacağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Küresel itibarı göz önünde bulundurulduğunda Nadal'ın zaman zaman kulüp elçisi olarak görev yapması veya kurumsal etkinliklerde kulübü temsil etmesi bekleniyor.
Ancak açıklama yapma izinleri bulunmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan kulüp kaynakları, Nadal'ın daha en başından itibaren "söz ve oy hakkına" sahip olacağını ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karar alma süreçlerine katılacağını söylüyor.
Madrid'in yönetim kurulu 19 kişiden oluşuyor ancak kulübün genel müdürü Jose Angel Sanchez de etkili bir isim olsa da gerçek güç neredeyse tamamen Perez'in elinde.
Bununla birlikte The Athletic'e konuşan üst düzey kaynaklar, Nadal'ın zaman geçtikçe daha etkili hale gelmesini beklediklerini söyledi.
Üst düzey kaynaklar, yönetim kurulundaki birçok üyenin yaşlandığını ve kademeli olarak yeni isimleri bünyeye katmanın zamanının geldiğini belirtiyor. Amaç, zamanı geldiğinde sorunsuz bir geçiş sağlamak için Perez'in etrafında güçlü bir ekip oluşturmak.
Ekim ayında, Madrid'in güçlü biçimde desteklediği ancak hayata geçirilemeyen Avrupa Süper Ligi projesinin tanıtımını üstlenen şirketin üst yöneticisi Bernd Reichart'ın, ticari işlerden sorumlu yönetici olarak kulübün icra ekibine katılacağı açıklanmıştı.
NADAL BAŞKANLIĞA MI HAZIRLANIYOR?
Perez'den Nadal'a olası bir başkanlık devrinin konuşulduğu Madrid'de, çeşitli isimler arasında hâkim görüş bu yönde.
Nadal, hem kariyeri boyunca hem de emekli olduktan sonra çeşitli vesilelerle, bir gün Madrid başkanı olmanın hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.
Genel müdür Sanchez, kulüp içindeki görüşmelerde böyle bir hedefi bulunmadığını ifade etti. Yönetim kurulu üyesi olmayan ancak Perez'in ekonomi danışmanlığını yapan Anas Laghrari'nin kulüp içinde gücü ve etkisi var; buna rağmen kendisine yakın isimler, başkan olmanın planları arasında bulunmadığında ısrar ediyor. Ayrıca her iki ismin de başkanlığa aday olmak için gereken koşulları karşılaması beklenmiyor. Bu koşullara birazdan daha ayrıntılı değineceğiz.
79 yaşındaki Perez, haziran ayında yapılan seçimde oyların yüzde 65'ini alarak 37 yaşındaki yenilenebilir enerji girişimcisi Enrique Riquelme'yi mağlup etti ve yeniden Madrid başkanı seçildi. Yaklaşık 100 bin Madrid kulüp üyesinin oyuna sunulan seçimde Perez'in tek rakibi Riquelme'ydi.
Bu, Madrid üyelerinin 20 yıl sonra ilk kez kulüp başkanını belirlemek için oy kullandığı seçimdi; çünkü Perez, önceki beş seçim döneminin tamamında, yani 2009, 2013, 2017, 2021 ve 2025'te rakipsiz seçilmişti. İlk döneminde 2000-2006 yılları arasında da başkanlık yapan Perez, görev süresi 2029'a kadar devam etmesine rağmen rakiplerinin "gölgelerde" hareket ettiğini söyleyerek geçen yıl seçim kararı almıştı.
NADAL'IN ÖNÜNDE HANGİ ENGELLER OLABİLİR?
Real Madrid başkanlığına kimlerin aday olabileceğini belirleyen çok sıkı kurallar var. Bunun nedenlerinden biri, Perez'in yeniden göreve gelmesinden üç yıl sonra, Eylül 2012'de kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler.
Artık yalnızca İspanyol vatandaşları aday olabiliyor ve daha önce 15 yıl olan kulüp üyeliği şartı 20 yıla çıkarılmış durumda.
Nadal, 2011'de Real Madrid'in onur üyesi ilan edildi. Bu da 2031'e kadar aday olamayacağı anlamına geliyor.
Ancak Perez'in 2012'de getirdiği en önemli değişiklik, herhangi bir adayın Madrid'in yıllık bütçesinin yüzde 15'ine denk kişisel servete sahip olduğunu kanıtlayan bir banka teminatı sunmasını zorunlu kılmasıydı. 2025-26 sezonu için bütçe 1,25 milyar euroydu; bunun yüzde 15'i 187 milyon euroya karşılık geliyor.
Amerikan finans dergisi Fortune, bu yılın başlarında Nadal'ın net servetini 220 milyon dolar, yani 196 milyon euro olarak tahmin etmişti.
ATANMASININ ARKASINDA SİYASİ BİR NEDEN OLABİLİR Mİ?
Bu hamlenin açıkça stratejik bir yönü var.
Perez ve müttefikleri, takımın sportif açıdan kötü performansı nedeniyle yoğun eleştirilerle geçen iki sezonun ardından, Nadal'la daha yakın bir ilişki kurarak ve onun Madrid taraftarları arasındaki desteğinden yararlanarak popülerliklerini artırıyor.
Aynı zamanda bu, haziran ayındaki seçimde oyların yüzde 35'ini alan Riquelme'ye de bir darbe niteliğinde. Bu oy oranı, kulüp yönetimi için hoş karşılanmayan bir sürpriz olmuştu.
Riquelme, Nadal'a hem kişisel hem de profesyonel açıdan yakın bir isim. Bu yaz yapılan seçimin ardından Hırvatistan'da birlikte görüntülendiler. Riquelme'nin kurduğu yenilenebilir enerji şirketi Cox Group da Nadal'ın padel ve elektrikli sürat teknesi yarışlarındaki takımlarına sponsor oluyor.
Seçimden önceki haftalarda Nadal, Perez'e rakip olan Riquelme'nin kampanyasını destekleyeceği, hatta kampanyaya katılacağı yönündeki iddiaları yalanlamak zorunda hissetti.
Buna rağmen bir gün bunu yapabileceği düşüncesi varlığını sürdürüyordu; ta ki bu hafta yaşanan ve bir Madrid kaynağının "her iki tarafın da uzun zamandır istediği" şeklinde tanımladığı gelişmeye kadar.
Riquelme cephesi ise Nadal'ın Madrid yönetim kuruluna atanmasını "ders kitaplarına girecek türden bir dikkat dağıtma taktiği" olarak nitelendirdi.
Peki tenis efsanesi, Avrupa'da 15 kez şampiyon olmuş futbol kulübünde tam olarak ne yapacak?
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Plan, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yerini alması mı? Yoksa işin içinde daha derin bir siyasi hesap mı var?
NADAL'IN REAL MADRID İLE İLİŞKİSİ NE?
40 yaşındaki Nadal, amcası Miguel Angel Nadal'ın 1991-1999 yılları arasında Barcelona'da oynamasına rağmen çocukluğundan beri Real Madrid taraftarı.
Nadal'ı hem tenis kariyeri boyunca hem de emekliliğinden sonra Santiago Bernabeu'da, hatta deplasmanlarda Real Madrid'i desteklerken görmek alışıldık bir durumdu. Paris'teki Fransa Açık'ı kazanarak 22. ve son Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmasından yalnızca bir hafta önce, 2022'de Stade de France'ta Liverpool'a karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinde tribündeydi.
Nadal, 2024'te tenisi bıraktı ancak oynadığı dönemde Madrid'in her büyük başarısının ardından kendisini resmi kanalları üzerinden tebrik etmesi gelenek haline gelmişti.
2011'de kulübün onur üyesi ilan edildi.
BU GÖREVDE NE YAPACAK?
Madrid'in Nadal'ı kulübün yönetim kuruluna atama planına ilişkin haber sürpriz oldu ve üstleneceği görevin tam olarak ne olacağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı.
Küresel itibarı göz önünde bulundurulduğunda Nadal'ın zaman zaman kulüp elçisi olarak görev yapması veya kurumsal etkinliklerde kulübü temsil etmesi bekleniyor.
Ancak açıklama yapma izinleri bulunmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan kulüp kaynakları, Nadal'ın daha en başından itibaren "söz ve oy hakkına" sahip olacağını ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karar alma süreçlerine katılacağını söylüyor.
Madrid'in yönetim kurulu 19 kişiden oluşuyor ancak kulübün genel müdürü Jose Angel Sanchez de etkili bir isim olsa da gerçek güç neredeyse tamamen Perez'in elinde.
Bununla birlikte The Athletic'e konuşan üst düzey kaynaklar, Nadal'ın zaman geçtikçe daha etkili hale gelmesini beklediklerini söyledi.
Üst düzey kaynaklar, yönetim kurulundaki birçok üyenin yaşlandığını ve kademeli olarak yeni isimleri bünyeye katmanın zamanının geldiğini belirtiyor. Amaç, zamanı geldiğinde sorunsuz bir geçiş sağlamak için Perez'in etrafında güçlü bir ekip oluşturmak.
Ekim ayında, Madrid'in güçlü biçimde desteklediği ancak hayata geçirilemeyen Avrupa Süper Ligi projesinin tanıtımını üstlenen şirketin üst yöneticisi Bernd Reichart'ın, ticari işlerden sorumlu yönetici olarak kulübün icra ekibine katılacağı açıklanmıştı.
NADAL BAŞKANLIĞA MI HAZIRLANIYOR?
Perez'den Nadal'a olası bir başkanlık devrinin konuşulduğu Madrid'de, çeşitli isimler arasında hâkim görüş bu yönde.
Nadal, hem kariyeri boyunca hem de emekli olduktan sonra çeşitli vesilelerle, bir gün Madrid başkanı olmanın hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.
Genel müdür Sanchez, kulüp içindeki görüşmelerde böyle bir hedefi bulunmadığını ifade etti. Yönetim kurulu üyesi olmayan ancak Perez'in ekonomi danışmanlığını yapan Anas Laghrari'nin kulüp içinde gücü ve etkisi var; buna rağmen kendisine yakın isimler, başkan olmanın planları arasında bulunmadığında ısrar ediyor. Ayrıca her iki ismin de başkanlığa aday olmak için gereken koşulları karşılaması beklenmiyor. Bu koşullara birazdan daha ayrıntılı değineceğiz.
79 yaşındaki Perez, haziran ayında yapılan seçimde oyların yüzde 65'ini alarak 37 yaşındaki yenilenebilir enerji girişimcisi Enrique Riquelme'yi mağlup etti ve yeniden Madrid başkanı seçildi. Yaklaşık 100 bin Madrid kulüp üyesinin oyuna sunulan seçimde Perez'in tek rakibi Riquelme'ydi.
Bu, Madrid üyelerinin 20 yıl sonra ilk kez kulüp başkanını belirlemek için oy kullandığı seçimdi; çünkü Perez, önceki beş seçim döneminin tamamında, yani 2009, 2013, 2017, 2021 ve 2025'te rakipsiz seçilmişti. İlk döneminde 2000-2006 yılları arasında da başkanlık yapan Perez, görev süresi 2029'a kadar devam etmesine rağmen rakiplerinin "gölgelerde" hareket ettiğini söyleyerek geçen yıl seçim kararı almıştı.
NADAL'IN ÖNÜNDE HANGİ ENGELLER OLABİLİR?
Real Madrid başkanlığına kimlerin aday olabileceğini belirleyen çok sıkı kurallar var. Bunun nedenlerinden biri, Perez'in yeniden göreve gelmesinden üç yıl sonra, Eylül 2012'de kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler.
Artık yalnızca İspanyol vatandaşları aday olabiliyor ve daha önce 15 yıl olan kulüp üyeliği şartı 20 yıla çıkarılmış durumda.
Nadal, 2011'de Real Madrid'in onur üyesi ilan edildi. Bu da 2031'e kadar aday olamayacağı anlamına geliyor.
Ancak Perez'in 2012'de getirdiği en önemli değişiklik, herhangi bir adayın Madrid'in yıllık bütçesinin yüzde 15'ine denk kişisel servete sahip olduğunu kanıtlayan bir banka teminatı sunmasını zorunlu kılmasıydı. 2025-26 sezonu için bütçe 1,25 milyar euroydu; bunun yüzde 15'i 187 milyon euroya karşılık geliyor.
Amerikan finans dergisi Fortune, bu yılın başlarında Nadal'ın net servetini 220 milyon dolar, yani 196 milyon euro olarak tahmin etmişti.
ATANMASININ ARKASINDA SİYASİ BİR NEDEN OLABİLİR Mİ?
Bu hamlenin açıkça stratejik bir yönü var.
Perez ve müttefikleri, takımın sportif açıdan kötü performansı nedeniyle yoğun eleştirilerle geçen iki sezonun ardından, Nadal'la daha yakın bir ilişki kurarak ve onun Madrid taraftarları arasındaki desteğinden yararlanarak popülerliklerini artırıyor.
Aynı zamanda bu, haziran ayındaki seçimde oyların yüzde 35'ini alan Riquelme'ye de bir darbe niteliğinde. Bu oy oranı, kulüp yönetimi için hoş karşılanmayan bir sürpriz olmuştu.
Riquelme, Nadal'a hem kişisel hem de profesyonel açıdan yakın bir isim. Bu yaz yapılan seçimin ardından Hırvatistan'da birlikte görüntülendiler. Riquelme'nin kurduğu yenilenebilir enerji şirketi Cox Group da Nadal'ın padel ve elektrikli sürat teknesi yarışlarındaki takımlarına sponsor oluyor.
Seçimden önceki haftalarda Nadal, Perez'e rakip olan Riquelme'nin kampanyasını destekleyeceği, hatta kampanyaya katılacağı yönündeki iddiaları yalanlamak zorunda hissetti.
Buna rağmen bir gün bunu yapabileceği düşüncesi varlığını sürdürüyordu; ta ki bu hafta yaşanan ve bir Madrid kaynağının "her iki tarafın da uzun zamandır istediği" şeklinde tanımladığı gelişmeye kadar.
Riquelme cephesi ise Nadal'ın Madrid yönetim kuruluna atanmasını "ders kitaplarına girecek türden bir dikkat dağıtma taktiği" olarak nitelendirdi.