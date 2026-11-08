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Tolunay Kafkas'tan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı!

Trabzonspor'un üst üste 6. galibiyetini alarak milli araya ikinci sırada girmesinin ardından eski futbolcu ve teknik direktör Tolunay Kafkas'tan dikkat çeken bir şampiyonluk çıkışı geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 21:57
Fotoğraf: AA
Tolunay Kafkas'tan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, galibiyet serisini 6 maça yükseltti. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer, milli araya ikinci sırada girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibinin yükselen performansı şampiyonluk tartışmalarını da beraberinde getirirken, eski Trabzonsporlu Tolunay Kafkas'tan iddialı bir değerlendirme geldi.

"O SENE BU SENE!"

beIN Sports ekranlarında konuşan Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un mevcut performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabileceğini belirtti.

Kafkas, bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor devre arasına kadar böyle devam ederse ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Sakatlar dönecek. Ayrıca devre arası da transfer yapılacak. Bence o sene bu sene!"



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