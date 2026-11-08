Tolunay Kafkas'tan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, galibiyet serisini 6 maça yükseltti. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer, milli araya ikinci sırada girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibinin yükselen performansı şampiyonluk tartışmalarını da beraberinde getirirken, eski Trabzonsporlu Tolunay Kafkas'tan iddialı bir değerlendirme geldi.
"O SENE BU SENE!"
beIN Sports ekranlarında konuşan Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un mevcut performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabileceğini belirtti.
Kafkas, bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor devre arasına kadar böyle devam ederse ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Sakatlar dönecek. Ayrıca devre arası da transfer yapılacak. Bence o sene bu sene!"
"O SENE BU SENE!"
beIN Sports ekranlarında konuşan Tolunay Kafkas, Trabzonspor'un mevcut performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabileceğini belirtti.
Kafkas, bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimaliyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor devre arasına kadar böyle devam ederse ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Sakatlar dönecek. Ayrıca devre arası da transfer yapılacak. Bence o sene bu sene!"
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