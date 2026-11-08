Trossard, Redmond'u hatırlattı

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ta karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri Leandro Trossard oldu. Belçikalı yıldız, karşılaşmayı 3 asistle tamamladı.
Siyah-beyazlılarda Trossard'dan önce 3 asist yapan son oyuncu Nathan Redmond olmuştu. Redmond, 2023'te Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 3 asist yapmıştı.
Siyah-beyazlılarda Trossard'dan önce 3 asist yapan son oyuncu Nathan Redmond olmuştu. Redmond, 2023'te Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 3 asist yapmıştı.
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