Lille, Rennes deplasmanında takıldı

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Rennes ile Lille karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Lille, 24. dakikada Soriba Diaoune'nin golüyle öne geçti. Rennes, 31. dakikada Boulaye Dia ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Rennes, 68. dakikada Nathan Ngoy'un golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rennes, sahadan üç puanla ayrıldı.
Lille forması giyen milli file bekçisi Berke Özer karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI
Bu sonucun ardından 21 puanda kalan Lille, 23 puanlı lider Paris Saint-Germain'in gerisinde ikinci sırada yer aldı. Rennes ise puanını 16'ya yükselterek 5. sıraya çıktı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Lille, 21 Kasım'da sahasında Lyon'u konuk edecek. Rennes ise 22 Kasım'da deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.
Karşılaşmada Lille, 24. dakikada Soriba Diaoune'nin golüyle öne geçti. Rennes, 31. dakikada Boulaye Dia ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Rennes, 68. dakikada Nathan Ngoy'un golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rennes, sahadan üç puanla ayrıldı.
Lille forması giyen milli file bekçisi Berke Özer karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI
Bu sonucun ardından 21 puanda kalan Lille, 23 puanlı lider Paris Saint-Germain'in gerisinde ikinci sırada yer aldı. Rennes ise puanını 16'ya yükselterek 5. sıraya çıktı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Lille, 21 Kasım'da sahasında Lyon'u konuk edecek. Rennes ise 22 Kasım'da deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.
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