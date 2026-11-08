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Lille, Rennes deplasmanında takıldı

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Rennes, sahasında Lille'i 2-1 mağlup etti. Lille, bu sonuçla liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lille, Rennes deplasmanında takıldı
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Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Rennes ile Lille karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Lille, 24. dakikada Soriba Diaoune'nin golüyle öne geçti. Rennes, 31. dakikada Boulaye Dia ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Rennes, 68. dakikada Nathan Ngoy'un golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rennes, sahadan üç puanla ayrıldı.

Lille forması giyen milli file bekçisi Berke Özer karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI

Bu sonucun ardından 21 puanda kalan Lille, 23 puanlı lider Paris Saint-Germain'in gerisinde ikinci sırada yer aldı. Rennes ise puanını 16'ya yükselterek 5. sıraya çıktı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Lille, 21 Kasım'da sahasında Lyon'u konuk edecek. Rennes ise 22 Kasım'da deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.

 



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