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Gaziantep FK'de 64 günlük hayal kırıklığı: Orhan Ak

Gaziantep FK'de 64 gün görev yapan Orhan Ak, 8 lig maçında yalnızca 4 puan toplayabildi. İlk maçındaki galibiyetin ardından kazanamayan kırmızı-siyahlılar, son 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 14:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de 64 günlük hayal kırıklığı: Orhan Ak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 64 günlük görev süresinde 8 lig maçına çıkan teknik direktör Orhan Ak, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk 3 haftada 4 puan toplamasının ardından Rumen teknik adamla yollarını ayırdı.

Gaziantep temsilcisiyle 4 Eylül 2026'da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Orhan Ak, 7 Kasım'da kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

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- Tek galibiyetini ilk maçında aldı

Orhan Ak, Gaziantep FK'nin başındaki ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek görevine galibiyetle başladı.

Sonraki hafta sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, ardından Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gaziantep FK, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.

47 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 8 lig maçında yalnızca 4 puan toplayarak maç başına 0,50 puan ortalaması elde etti.

- Son 7 maçta yalnızca 2 gol attı

Gaziantep FK, Orhan Ak yönetiminde çıktığı lig maçlarında hücum performansıyla da beklentilerin uzağında kaldı.

İlk karşılaşmada Göztepe filelerini 4 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, sonraki 7 lig maçında yalnızca 2 gol atabildi.

Ak yönetimindeki 8 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşayamayan Gaziantep temsilcisi, bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmaların yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi.

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