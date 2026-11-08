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Beşiktaş'ta 37 dakikanın bedeli ağır oldu

Beşiktaş'ta Vlahovic, Italiano'nun tercihleriyle gol yollarından uzaklaştı. Avrupa Ligi'nde yalnızca Marsilya karşısında ilk 11'de başlayan Sırp golcü, Crystal Palace ve Celtic maçlarında toplam 37 dakika süre bulabildi.

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calendar 08 Kasım 2026 11:00
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ta 37 dakikanın bedeli ağır oldu
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Beşiktaş, 11 Ekim'de Kocaeli'yi 2-1 yendiği gün 15 puanda ve 16 puanla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sıradaydı. 15 Ekim'de de deplasmanda Hoffenheim galibiyeti geldikten sonra çöküş başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vincenzo Italiano, hayal kırıklığı yaşatan sonuçlar ve endişe verici savunma zaaflarıyla dolu zor bir dönemden geçiyor.

Bu dönemde Vlahovic Avrupa Ligi'nde sadece Marsilya maçında 11'de başladı. Hoffenheim'a karşı hastaydı.

Crystal Palace (16 dakika) ile Celtic (21 dakika) maçlarında da yedek kulübesinde kaldı; toplamda sadece 37 dakika süre aldı. Italiano bir taraftan savunmadaki zaafları çözemezken bir taraftan da Vlahovic'i golden uzaklaştırdı.



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