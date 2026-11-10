A Milli Takım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı TFF Riva Tesisleri'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

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calendar 10 Kasım 2026 11:56 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 12:02
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Takım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
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A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde andı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre A Milli Takım oyuncuları, teknik heyet, TFF yöneticileri ve personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için vefatının 88. yıl dönümünde bu sabah TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde anma töreni düzenledi.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



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