Inter'de Hakan Çalhanoğlu için yeni sözleşme planı

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği için görüşmeler hız kazanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, taraflar birlikteliği sürdürmek isterken hedef, yeni sözleşmeyi Noel'e kadar imzalamak.
MAAŞA YENİ FORMÜL
Haberde, yıllık net 6,5 milyon euro kazanan Hakan'ın yeni sözleşmesinde aynı sabit ücretin korunmasının zor olduğu belirtildi. Inter yönetimi, özellikle tecrübeli oyuncularla yapılacak anlaşmalarda garanti ödemeleri düşürmeyi amaçlıyor.
Milli yıldızın sözleşmesini iki sezon daha uzatma seçeneği üzerinde durulurken maaş ile bonusların toplamının mevcut kazancına yakın bir seviyeye ulaşabileceği aktarıldı. Bununla birlikte, son dönemde yaşadığı sakatlıkların kulübü garanti ücret konusunda temkinli davranmaya yönelttiği kaydedildi.
GÖRÜŞMELERDE HAVA DEĞİŞTİ
Yaz aylarında yeni sözleşme için kendisiyle temas kurulmadığını dile getiren Hakan'ın, son görüşmelerin ardından Inter'in niyeti konusunda güvence aldığı ifade edildi.
Como karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamayla da ortamı sakinleştirmeye çalışan tecrübeli oyuncunun, kariyerine Milano'da devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Teknik direktör Cristian Chivu'nun da Hakan'a duyduğu güveni koruduğu ve milli futbolcuyu orta saha planlamasının önemli bir parçası olarak gördüğü belirtildi.
ÖNCELİĞİ INTER'DE KALMAK
Inter cephesinden Giuseppe Marotta ve Dario Baccin'in, oyuncunun temsilcileriyle kısa süre içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Habere göre, iki tarafta da anlaşma sağlanabileceğine ilişkin iyimserlik bulunuyor.
Ailesiyle birlikte Milano'daki yaşamından memnun olan Hakan'ın önceliği Inter'de kalmak. Bu nedenle, başka kulüplerden gelebilecek tekliflerin şu aşamada milli futbolcunun gündeminde olmadığı ifade edildi.
Mevcut anlaşması 2027 yazında sona erecek olan milli futbolcu ile kulüp arasındaki pazarlığın belirleyici başlığını ise ücret koşulları oluşturuyor.
- "EFSANE 11" FIRSATINI KAÇIRMA! 🏀⚽NBA, EuroLeague, Avrupa futbolu ve çok daha fazlası S Sport Plus'ta! 💥 6-16 Kasım tarihleri arasında EFSANE11 koduyla yıllık üyelik sadece 1.999 TL! https://t.co/15ByYkL1v7 @ssportplustr #Reklam https://t.co/4Kxm67ij6o
— Sporx (@sporx) November 10, 2026
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
MAAŞA YENİ FORMÜL
Haberde, yıllık net 6,5 milyon euro kazanan Hakan'ın yeni sözleşmesinde aynı sabit ücretin korunmasının zor olduğu belirtildi. Inter yönetimi, özellikle tecrübeli oyuncularla yapılacak anlaşmalarda garanti ödemeleri düşürmeyi amaçlıyor.
Milli yıldızın sözleşmesini iki sezon daha uzatma seçeneği üzerinde durulurken maaş ile bonusların toplamının mevcut kazancına yakın bir seviyeye ulaşabileceği aktarıldı. Bununla birlikte, son dönemde yaşadığı sakatlıkların kulübü garanti ücret konusunda temkinli davranmaya yönelttiği kaydedildi.
GÖRÜŞMELERDE HAVA DEĞİŞTİ
Yaz aylarında yeni sözleşme için kendisiyle temas kurulmadığını dile getiren Hakan'ın, son görüşmelerin ardından Inter'in niyeti konusunda güvence aldığı ifade edildi.
Como karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamayla da ortamı sakinleştirmeye çalışan tecrübeli oyuncunun, kariyerine Milano'da devam etmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Teknik direktör Cristian Chivu'nun da Hakan'a duyduğu güveni koruduğu ve milli futbolcuyu orta saha planlamasının önemli bir parçası olarak gördüğü belirtildi.
ÖNCELİĞİ INTER'DE KALMAK
Inter cephesinden Giuseppe Marotta ve Dario Baccin'in, oyuncunun temsilcileriyle kısa süre içinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Habere göre, iki tarafta da anlaşma sağlanabileceğine ilişkin iyimserlik bulunuyor.
Ailesiyle birlikte Milano'daki yaşamından memnun olan Hakan'ın önceliği Inter'de kalmak. Bu nedenle, başka kulüplerden gelebilecek tekliflerin şu aşamada milli futbolcunun gündeminde olmadığı ifade edildi.