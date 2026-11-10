Okan Buruk'a mesaj: 'Formül elinde'

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ardından Rafael Leao da sakatlandı. İki yıldız, bir süre sahalardan uzak kalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah Spor yazarları, Osimhen ve Rafael Leao ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
"NASIL ETKİLER?"
Galatasaray hem Osimhem hem de Leao'yu kaybetti. Bu takımı nasıl etkiler?
Levent Tüzemen: "Osimhen, G.Saray'ın olmazsa olmazıdır. Leao'nun eksikliğini Okan hoca, takım içinden birçok oyuncuyla giderebilir. Osimhen'li Galatasaray hücumda çok daha güçlü oluyor. Nijeryalı yıldız sayesinde etrafındaki arkadaşlar konforlu bir alanda oynuyorlar."
"FORMÜL ONUN ELİNDE"
Ömer Üründül: "Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğunu kabul ediyorum ama büyük takımlar bir futbolcuya endeksli olmaz. Tabii ki eksikliği hissedilir. Leao'nun da en az 1.5 aya ihtiyacı var. Ondan sonra da fiziksel açıdan toparlanması ligin ilk yarısının sonunu bulur. Bu iki oyuncunun eksikliğini en aza indirecek formül de Okan Buruk'un elinde."
İskender Günen: "En önemli kayıp Osimhen. Leao, Amed maçına kadar beklenen katkıyı verememişti. Bire bir yaratıcılık ve patlayıcılıkla tıkanan maçları çözebilen bir yetenek. Artık Okan Buruk'un daha fazla pas bağlantısına dayalı ve ayağa oynayan bir sisteme evrilmesi gerek. Barış Alper gibi isimlerin yükü iki katına çıkarken hücumda çeşitliliğin azalması, özellikle Avrupa'da ve deplasmanlarda rotasyon sıkıntısı yaratabilir."
"NASIL ETKİLER?"
Galatasaray hem Osimhem hem de Leao'yu kaybetti. Bu takımı nasıl etkiler?
Levent Tüzemen: "Osimhen, G.Saray'ın olmazsa olmazıdır. Leao'nun eksikliğini Okan hoca, takım içinden birçok oyuncuyla giderebilir. Osimhen'li Galatasaray hücumda çok daha güçlü oluyor. Nijeryalı yıldız sayesinde etrafındaki arkadaşlar konforlu bir alanda oynuyorlar."
"FORMÜL ONUN ELİNDE"
Ömer Üründül: "Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğunu kabul ediyorum ama büyük takımlar bir futbolcuya endeksli olmaz. Tabii ki eksikliği hissedilir. Leao'nun da en az 1.5 aya ihtiyacı var. Ondan sonra da fiziksel açıdan toparlanması ligin ilk yarısının sonunu bulur. Bu iki oyuncunun eksikliğini en aza indirecek formül de Okan Buruk'un elinde."
İskender Günen: "En önemli kayıp Osimhen. Leao, Amed maçına kadar beklenen katkıyı verememişti. Bire bir yaratıcılık ve patlayıcılıkla tıkanan maçları çözebilen bir yetenek. Artık Okan Buruk'un daha fazla pas bağlantısına dayalı ve ayağa oynayan bir sisteme evrilmesi gerek. Barış Alper gibi isimlerin yükü iki katına çıkarken hücumda çeşitliliğin azalması, özellikle Avrupa'da ve deplasmanlarda rotasyon sıkıntısı yaratabilir."