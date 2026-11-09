Chelsea, Alonso ile aradığını bulamadı

Chelsea, sezon başında büyük umutlarla göreve getirdiği Xabi Alonso ile şu ana kadar aradığını bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alonso yönetiminde ligde 10 maça çıkan Chelsea, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Chelsea, söz konusu süreçte 4 kez sahadan yenik ayrıldı.
Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, milli araya ligde 5. sırada gitti. Londra temsilcisi, milli aranın ardından sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, milli araya ligde 5. sırada gitti. Londra temsilcisi, milli aranın ardından sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
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