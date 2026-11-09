Chelsea, Alonso ile aradığını bulamadı

Chelsea, Xabi Alonso ile beklediğini bulamadı. Londra temsilcisi, Alonso yönetiminde ligde 10 haftada 16 puan topladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Alonso ile aradığını bulamadı
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Chelsea, sezon başında büyük umutlarla göreve getirdiği Xabi Alonso ile şu ana kadar aradığını bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alonso yönetiminde ligde 10 maça çıkan Chelsea, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Chelsea, söz konusu süreçte 4 kez sahadan yenik ayrıldı.

Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, milli araya ligde 5. sırada gitti. Londra temsilcisi, milli aranın ardından sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.



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