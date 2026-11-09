Fenerbahçe'ye açık mektup: 'Vargas ve Arina'yı göndermeyin!'

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncuları Melissa Vargas ve Arina Fedorovtseva'nın geleceğiyle ilgili ortaya atılan transfer iddiaları gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yazar Mahfi Eğilmez, kaleme aldığı açık mektupta sarı-lacivertli yönetime seslenerek iki oyuncunun takımdan ayrılmaması gerektiğini belirtti.
Vargas'ın VakıfBank'a transfer olabileceği yönündeki iddiaların ardından Arina Fedorovtseva ve Ana Cristina'nın da gelecek sezon İtalya'ya gidebileceğinin konuşulduğunu aktaran Eğilmez, bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe'ye çağrıda bulundu.
"VARGAS VE ARINA'YI KESİNLİKLE GÖNDERMEYİN!"
Fenerbahçe'nin yalnızca futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Mahfi Eğilmez, kadın voleybolu ve kadın basketbolunda elde edilen başarıların kulübün kimliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Avrupa'da kazandığı kupalara dikkat çeken Eğilmez, sarı-lacivertli kulübün kadın voleybolunda oluşturduğu rekabetin Türk takımlarının Avrupa'da zirveye çıkmasına önemli katkı sağladığını belirtti.
İki yıldız oyuncunun artık Fenerbahçe'nin simgeleri haline geldiğini dile getiren Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle erkek ve kadın basketbolu ile kadın voleybolunda başarı çıtasını yükselten kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Bunun değerini unutmamak gerekiyor.
Bazı sporcular zamanla kulüplerinin simgesi haline gelir. Futbolda Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex de Souza, Fenerbahçe'nin simge isimleridir. Kadın basketbolunda Birsel Vardarlı böyle bir isimdi. Bugün Emma Meesseman da Fenerbahçe kadın basketbolunun simgelerinden biri.
Kadın voleybolunda ise Vargas ve Arina artık yalnızca başarılı oyuncular değil, Fenerbahçe'nin simgeleri haline gelmiş isimler.
Özetle söylemek istediğim şu: Vargas ve Arina'yı kesinlikle göndermeyin!"
"TARAFTAR BU OYUNCULARA SAHİP ÇIKACAKTIR"
Vargas ve Arina'nın Fenerbahçe için yalnızca sportif başarılarıyla değil, yeni nesillere kulübü sevdirmeleriyle de önemli bir değer taşıdığını savunan Eğilmez, iki oyuncuya ödenen ücretlerin futbol branşındaki harcamalarla kıyaslandığında büyük rakamlar olmadığını belirtti.
Yazar, "Bu oyunculara ödenen ücretler, futbolda sıradan bir oyuncuya verilen paraların yanında çok büyük rakamlar değil. Buna karşılık Vargas ve Arina'nın Fenerbahçeli yaptığı kız çocuklarının sayısı, futbolcuların Fenerbahçeli yaptığı erkek çocuklarının sayısıyla kıyaslanamayacak kadar fazla" değerlendirmesinde bulundu.
Kulübün geleceğinin yalnızca kupalarla ölçülemeyeceğini ifade eden Eğilmez, ekonomik gerekçeler söz konusuysa taraftarlara bağış kampanyası çağrısı yapılabileceğini de dile getirdi.
Eğilmez, açık mektubunu şu sözlerle tamamladı:
"Bütün bu iddialara rağmen Aziz Yıldırım'ın, kendi elleriyle kurduğu ve Fenerbahçe'yi Avrupa'nın zirvesine taşıdığı branşları futbol uğruna feda edeceğine inanmak istemiyorum.
Eğer sorun paraysa bir bağış kampanyası açın. Taraftar bu oyunculara sahip çıkacaktır, merak etmeyin.
Fenerbahçe yalnızca futboldan ibaret değildir. Avrupa'da zirveye taşıdığı diğer branşları korumak, kulübün geleceğine sahip çıkmaktır."
Vargas'ın VakıfBank'a transfer olabileceği yönündeki iddiaların ardından Arina Fedorovtseva ve Ana Cristina'nın da gelecek sezon İtalya'ya gidebileceğinin konuşulduğunu aktaran Eğilmez, bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe'ye çağrıda bulundu.
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"VARGAS VE ARINA'YI KESİNLİKLE GÖNDERMEYİN!"
Fenerbahçe'nin yalnızca futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Mahfi Eğilmez, kadın voleybolu ve kadın basketbolunda elde edilen başarıların kulübün kimliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Avrupa'da kazandığı kupalara dikkat çeken Eğilmez, sarı-lacivertli kulübün kadın voleybolunda oluşturduğu rekabetin Türk takımlarının Avrupa'da zirveye çıkmasına önemli katkı sağladığını belirtti.
İki yıldız oyuncunun artık Fenerbahçe'nin simgeleri haline geldiğini dile getiren Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:
"Özellikle erkek ve kadın basketbolu ile kadın voleybolunda başarı çıtasını yükselten kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Bunun değerini unutmamak gerekiyor.
Bazı sporcular zamanla kulüplerinin simgesi haline gelir. Futbolda Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex de Souza, Fenerbahçe'nin simge isimleridir. Kadın basketbolunda Birsel Vardarlı böyle bir isimdi. Bugün Emma Meesseman da Fenerbahçe kadın basketbolunun simgelerinden biri.
Kadın voleybolunda ise Vargas ve Arina artık yalnızca başarılı oyuncular değil, Fenerbahçe'nin simgeleri haline gelmiş isimler.
Özetle söylemek istediğim şu: Vargas ve Arina'yı kesinlikle göndermeyin!"
"TARAFTAR BU OYUNCULARA SAHİP ÇIKACAKTIR"
Vargas ve Arina'nın Fenerbahçe için yalnızca sportif başarılarıyla değil, yeni nesillere kulübü sevdirmeleriyle de önemli bir değer taşıdığını savunan Eğilmez, iki oyuncuya ödenen ücretlerin futbol branşındaki harcamalarla kıyaslandığında büyük rakamlar olmadığını belirtti.
Yazar, "Bu oyunculara ödenen ücretler, futbolda sıradan bir oyuncuya verilen paraların yanında çok büyük rakamlar değil. Buna karşılık Vargas ve Arina'nın Fenerbahçeli yaptığı kız çocuklarının sayısı, futbolcuların Fenerbahçeli yaptığı erkek çocuklarının sayısıyla kıyaslanamayacak kadar fazla" değerlendirmesinde bulundu.
Kulübün geleceğinin yalnızca kupalarla ölçülemeyeceğini ifade eden Eğilmez, ekonomik gerekçeler söz konusuysa taraftarlara bağış kampanyası çağrısı yapılabileceğini de dile getirdi.
Eğilmez, açık mektubunu şu sözlerle tamamladı:
"Bütün bu iddialara rağmen Aziz Yıldırım'ın, kendi elleriyle kurduğu ve Fenerbahçe'yi Avrupa'nın zirvesine taşıdığı branşları futbol uğruna feda edeceğine inanmak istemiyorum.
Eğer sorun paraysa bir bağış kampanyası açın. Taraftar bu oyunculara sahip çıkacaktır, merak etmeyin.
Fenerbahçe yalnızca futboldan ibaret değildir. Avrupa'da zirveye taşıdığı diğer branşları korumak, kulübün geleceğine sahip çıkmaktır."