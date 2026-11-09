Galatasaray'dan milli ara öncesi gövde gösterisi

Türkiye'de son haftaların en formda takımı olan Galatasaray, üst üste kazanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı- kırmızılılarda oynanan son maçlarda elde edilen galibiyetler yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara öncesinde çıktığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başararak önemli bir seriye imzasını attı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de de 4'te 4'e imzasını attı. Böylece Cimbom iki kulvarda da hata yapmadı.
Üstelik bu süreçte Galatasaray'ın sergilediği üstün futbolla birlikte hücumdaki etkinlik de dikkatlerden kaçmadı. Maçların yarısında rakiplerine 4'er gol kaydeden sarı-kırmızılılar, toplam 6 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kalesinde ise maç başına ortalama 1 gol gören Galatasaray, formunun zirvesine ulaştı.
Teknik direktör Okan Buruk, özellikle milli takımlarına gidecek olan oyuncularından bu dönemde kendilerine çok iyi bakmalarını istiyor. Takımda tek hedef seriyi sürdürmek.
Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara öncesinde çıktığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başararak önemli bir seriye imzasını attı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de de 4'te 4'e imzasını attı. Böylece Cimbom iki kulvarda da hata yapmadı.
Üstelik bu süreçte Galatasaray'ın sergilediği üstün futbolla birlikte hücumdaki etkinlik de dikkatlerden kaçmadı. Maçların yarısında rakiplerine 4'er gol kaydeden sarı-kırmızılılar, toplam 6 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kalesinde ise maç başına ortalama 1 gol gören Galatasaray, formunun zirvesine ulaştı.
Teknik direktör Okan Buruk, özellikle milli takımlarına gidecek olan oyuncularından bu dönemde kendilerine çok iyi bakmalarını istiyor. Takımda tek hedef seriyi sürdürmek.