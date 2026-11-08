Trabzonspor'dan Reis ile 6'da 6; tarihi başlangıç!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Wagner Pina ve 34. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
PINA AÇTI, SALAH FARKI İKİYE ÇIKARDI
Karşılaşmada ilk gol Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililer, 17. dakikada Chibuike Nwaiwu'nun asistinde Wagner Pina'nın kaydettiği golle deplasmanda öne geçti.
Trabzonspor, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Paul Onuachu'nun hazırladığı pozisyonda Muhammed Salah fileleri havalandırdı ve takımına iki farklı üstünlüğü getirdi.
SALAH LİGDE DOKUZUNCU GOLÜNE ULAŞTI
Muhammed Salah, Alanyaspor karşısındaki golüyle Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 9'a yükseltti. Mısırlı yıldız, ligde iki maçlık suskunluğunu Alanya'da bitirdi.
TRABZONSPOR'UN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ligde çıktığı altı maçın tamamını kazandı. Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK galibiyetlerine Alanyaspor'u da ekleyen bordo-mavililer, bu süreçte 18 puan topladı. Altı karşılaşmada 17 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde yalnızca üç gol gördü ve beş maçı gol yemeden tamamladı.
ALANYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ DEVAM ETTİ
Alanyaspor'un kazanamama serisi beş maça çıktı. Önceki hafta Gençlerbirliği deplasmanında 5-0 kaybeden Akdeniz temsilcisi, Trabzonspor karşısında da puan alamadı. Maça son beş karşılaşmasında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle gelen ev sahibi ekip, milli ara öncesinde düşüşünü durduramadı.
REIS'TEN DEPLASMAN REKORU
Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. Alman çalıştırıcı, Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarının ardından Alanya'dan da üç puanla dönerek kulüp tarihine geçti.
REIS'TAN 34 YIL SONRA BİR İLK
Reis, ayrıca 1991/92 sezonunda bu başarıyı yakalayan Urbain Braems'ten bu yana Trabzonspor'un başında üst üste altı lig maçı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. Alman teknik adam, Belçikalı çalıştırıcının altı maçlık galibiyet serisini tekrarladı.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Trabzonspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise aynı gün saat 16.00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sol kanattan Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda rakip defans arasında topa yükselen Nwaiwu'nun vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-1
22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Orta alanda topu kapan Muçi, savunma arkasına sarkan Salah'a topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunda kaleci Victor'un müdahalesinin ardından Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında son çizgiye inen Hadergjonaj topu ceza sahasına ortaladı. Önce Arda Usluoğlu, sonra da Hwang altıpas içerisinde topa dokunamadı.
34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi: 0-2
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
PINA AÇTI, SALAH FARKI İKİYE ÇIKARDI
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Karşılaşmada ilk gol Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililer, 17. dakikada Chibuike Nwaiwu'nun asistinde Wagner Pina'nın kaydettiği golle deplasmanda öne geçti.
Trabzonspor, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Paul Onuachu'nun hazırladığı pozisyonda Muhammed Salah fileleri havalandırdı ve takımına iki farklı üstünlüğü getirdi.
SALAH LİGDE DOKUZUNCU GOLÜNE ULAŞTI
Muhammed Salah, Alanyaspor karşısındaki golüyle Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 9'a yükseltti. Mısırlı yıldız, ligde iki maçlık suskunluğunu Alanya'da bitirdi.
TRABZONSPOR'UN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, ligde çıktığı altı maçın tamamını kazandı. Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK galibiyetlerine Alanyaspor'u da ekleyen bordo-mavililer, bu süreçte 18 puan topladı. Altı karşılaşmada 17 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde yalnızca üç gol gördü ve beş maçı gol yemeden tamamladı.
ALANYASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ DEVAM ETTİ
Alanyaspor'un kazanamama serisi beş maça çıktı. Önceki hafta Gençlerbirliği deplasmanında 5-0 kaybeden Akdeniz temsilcisi, Trabzonspor karşısında da puan alamadı. Maça son beş karşılaşmasında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle gelen ev sahibi ekip, milli ara öncesinde düşüşünü durduramadı.
REIS'TEN DEPLASMAN REKORU
Thomas Reis, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç deplasman maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu. Alman çalıştırıcı, Samsunspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarının ardından Alanya'dan da üç puanla dönerek kulüp tarihine geçti.
REIS'TAN 34 YIL SONRA BİR İLK
Reis, ayrıca 1991/92 sezonunda bu başarıyı yakalayan Urbain Braems'ten bu yana Trabzonspor'un başında üst üste altı lig maçı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. Alman teknik adam, Belçikalı çalıştırıcının altı maçlık galibiyet serisini tekrarladı.
PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Trabzonspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise aynı gün saat 16.00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sol kanattan Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda rakip defans arasında topa yükselen Nwaiwu'nun vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-1
22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Orta alanda topu kapan Muçi, savunma arkasına sarkan Salah'a topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunda kaleci Victor'un müdahalesinin ardından Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında son çizgiye inen Hadergjonaj topu ceza sahasına ortaladı. Önce Arda Usluoğlu, sonra da Hwang altıpas içerisinde topa dokunamadı.
34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi: 0-2
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...