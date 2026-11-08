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Ivaylo Petev'den penaltı göndermesi!

Mardin 1969 Teknik Direktörü Ivaylo Petev, Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararına tepki göstererek penaltı pozisyonunu gündeme taşıdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 23:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ivaylo Petev'den penaltı göndermesi!
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalan Mardin 1969'da teknik direktör Ivaylo Petev, "1-0'lık avantaj bizdeydi ancak on saniye sonra art arda yapılan iki hata neticesinde kalemizde golü bulduk ve 1 puan vermiş olduk rakibimize." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Petev, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına sahada birlik ve beraberlik içerisinde ortaya koydukları takım ruhu için teşekkür ettiğini belirtti.

Maç sırasında çok şans yakaladıklarını, ancak son paslarda basit hatalar yaptıklarını ifade eden Petev, şöyle konuştu:

"O hatalar olmasa daha fazla gol kaydetmiş olabilirdik. İlk yarıda 4-5 tane gol pozisyonu ürettik ama gole çeviremedik. Genel olarak oyunun kontrolü bizdeydi, biz oyunu yönettik. Savunmada da iyi işler çıkardık. Oyun performansı olarak oyuncularım iyi iş çıkardılar. 1-0'lık avantaj bizdeydi ancak on saniye sonra art arda yapılan iki hata neticesinde kalemizde golü gördük ve 1 puan vermiş olduk rakibimize. Bütün bunların dışında benim size bir sorum var açıkçası, biri topa elle müdahale ederse ceza sahası içerisinde bu penaltı mıdır, değil midir? Benim sorum budur, takımımı tekrar tebrik ediyorum."



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