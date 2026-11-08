Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ağır bir yenilgi aldıklarını belirten Yılmaz, kaçırdıkları fırsatlara dikkat çekerken sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.
"ONLAR BULDUKLARINI ATTI, BİZ ATAMADIK"
Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz, "Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. İlk devre kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Hatta ilk pozisyonu biz kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Golleri atmak lazım. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık." dedi.
İkinci yarıda da fırsatları değerlendiremediklerini belirten Yılmaz, "İkinci devrede yine golü bulamadık. Biz golü bulamadığımız her topta geçişten golü yedik. Bize ağır bir ders oldu." ifadelerini kullandı.
"SUÇLU, HATALI BENİM"
Mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenen genç teknik adam, "İstatistik falan konuşsak çok var ama 5-0'ın bir açıklaması yok. Kötü bir akşam. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Tercihi yapan benim." şeklinde konuştu.
"TÜM ŞEHİRDEN ÖZÜR DİLERİM"
Taraftarlara ve yönetime seslenen Burak Yılmaz şöyle konuştu;
"Tüm şehirden, başkanımızdan özür dilerim. Ağır bir yenilgiydi. Şehrimiz için önemli bir maçtı. Buradan ayağa kalkmak lazım. Ağır bir mağlubiyet, mağlubiyet mağlubiyettir. Buradan ayağa kalkacağız. Başakşehir maçına hazırlanacağız."
BASIN TOPLANTISI
Yılmaz, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.
Maça çok iyi başladıklarını, üst üste 2 gol kaçırdıklarını ve geçiş hücumuyla 2 gol yediklerini belirten Yılmaz, "Maçın hakkı bu mu değil mi onları siz takdir edersiniz ama birçok kaçırdığımız gol var. İstatistiklerden bahsetmiyorum çünkü bahane gibi, bir şeylerin arkasına sığınmak gibi olacak. Ağır bir yenilgi aldık. Fenerbahçe'yle bizim aramızdaki fark, onlar yakaladıklarını atıyorlar, biz yakaladıklarımızı ne yazık ki atamadık bugün. Atsak farklı olacaktı." diye konuştu.
İlk yarıdaki oyundan fazlasıyla memnun olduğunu, ikinci devreye de iyi başladıklarını anlatan Yılmaz, futbolcularının temas problemi olduğuna dikkati çekerek, "Temas edemiyoruz kesinlikle rakibe. Sert olamıyoruz. Agresif olamıyoruz. O problemlerimiz var. Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece oldu. Tüm taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'yi tebrik eden Yılmaz, kendi tercih ettiği kadro ile maça çıktığını, dolayısıyla sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, milli aradan daha iyi döneceklerini vurguladı.
"ONLAR BULDUKLARINI ATTI, BİZ ATAMADIK"
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Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz, "Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. İlk devre kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Hatta ilk pozisyonu biz kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Golleri atmak lazım. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık." dedi.
İkinci yarıda da fırsatları değerlendiremediklerini belirten Yılmaz, "İkinci devrede yine golü bulamadık. Biz golü bulamadığımız her topta geçişten golü yedik. Bize ağır bir ders oldu." ifadelerini kullandı.
"SUÇLU, HATALI BENİM"
Mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenen genç teknik adam, "İstatistik falan konuşsak çok var ama 5-0'ın bir açıklaması yok. Kötü bir akşam. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Tercihi yapan benim." şeklinde konuştu.
"TÜM ŞEHİRDEN ÖZÜR DİLERİM"
Taraftarlara ve yönetime seslenen Burak Yılmaz şöyle konuştu;
"Tüm şehirden, başkanımızdan özür dilerim. Ağır bir yenilgiydi. Şehrimiz için önemli bir maçtı. Buradan ayağa kalkmak lazım. Ağır bir mağlubiyet, mağlubiyet mağlubiyettir. Buradan ayağa kalkacağız. Başakşehir maçına hazırlanacağız."
BASIN TOPLANTISI
Yılmaz, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.
Maça çok iyi başladıklarını, üst üste 2 gol kaçırdıklarını ve geçiş hücumuyla 2 gol yediklerini belirten Yılmaz, "Maçın hakkı bu mu değil mi onları siz takdir edersiniz ama birçok kaçırdığımız gol var. İstatistiklerden bahsetmiyorum çünkü bahane gibi, bir şeylerin arkasına sığınmak gibi olacak. Ağır bir yenilgi aldık. Fenerbahçe'yle bizim aramızdaki fark, onlar yakaladıklarını atıyorlar, biz yakaladıklarımızı ne yazık ki atamadık bugün. Atsak farklı olacaktı." diye konuştu.
İlk yarıdaki oyundan fazlasıyla memnun olduğunu, ikinci devreye de iyi başladıklarını anlatan Yılmaz, futbolcularının temas problemi olduğuna dikkati çekerek, "Temas edemiyoruz kesinlikle rakibe. Sert olamıyoruz. Agresif olamıyoruz. O problemlerimiz var. Çok iyi çalışmıştık ama bizim için hayal kırıklığı bir gece oldu. Tüm taraftarlarımızdan, başkanımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'yi tebrik eden Yılmaz, kendi tercih ettiği kadro ile maça çıktığını, dolayısıyla sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, milli aradan daha iyi döneceklerini vurguladı.