Vincenzo Italiano: 'Önemini biliyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adamın sözleri şu şekilde:
"Hepimiz bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan sıralamasına baktığımız zaman 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarız milli araya kazanarak daha sakin gireriz. Çünkü geçen sefer bunu başaramamıştık. Kazanmamız ve istekli olmamız lazım. Akşam umarım stadyumdan mutlu bir şekilde ayrılırız."
"Hepimiz bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan sıralamasına baktığımız zaman 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarız milli araya kazanarak daha sakin gireriz. Çünkü geçen sefer bunu başaramamıştık. Kazanmamız ve istekli olmamız lazım. Akşam umarım stadyumdan mutlu bir şekilde ayrılırız."
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