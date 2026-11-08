Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikada Mason Greenwood, 21 ve 56. dakikada İrfan Can Kahveci, 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Mason Greenwood, Fenerbahçe'de son 4 maçındaki gol sayısını 4'e çıkardı. İrfan Can Kahveci ise 200. maçında ceza sahasından iki şahane gol atarak galibiyette öne çıkan isim olmayı başardı.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti. Çorum FK 1 puanda kaldı.
Milli ara sonrasında Fenerbahçe, Kocaelispor'a konuk olacak. Çorum FK, Başakşehir deplasmanına çıkacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında son oynanan Liverpool müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişiklik yaptı.
Belözoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool maçında ilk 11'de görevlendirilen Archie Brown'ı cezası nedeniyle oynatamazken, N'Golo Kante'yi yedek soyundurdu.
Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Arca Çorum FK karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın şans buldu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise tercih Romelu Lukaku oldu.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric ve Dorgeles Nene ise görev bekledi.
EMRE BELÖZOĞLU 5,5 YIL SONRA...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıktı.
İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetti.
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.
Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden kulübedeki yerini aldı.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM OYNAMADI!
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown, sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını atlatmasına karşın çalışmalarını bireysel sürdüren Nathan Ake, zorlu müsabakada yer alamadı.
ÇORUM İLE İLK MÜSABAKA
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Çorum FK, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 77. takım oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Çorum deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.
Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, tezahüratlarla maç öncesinde takımlarına destek oldu.
KARŞILIKLI ATAKLARLA START!
Karşılaşmada hem Fenerbahçe, hem de Çorum FK ilk dakikadan itibaren golü düşünen bir oyun anlayışıyla mücadele etti. Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.
Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.
ÖNCE MASON GREENWOOD!
Konuk ekip Fenerbahçe, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi. Golden sonra Emre Belözoğlu, Greenwood'a kenarda bir şeyler anlattı.
İRFAN CAN KAHVECİ'DEN ŞAHANE GOLLER
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği harika şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında da üstünlüğü elden bırakmayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından rakibini çalımlayarak önünü açan İrfan Can Kahveci, şık vuruşuyla topu ağlara gönderdi!
İlk Süper Lig maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu İrfan Can Kahveci, 23 kez bunu başardı.
GREENWOOD DA İKİNCİ GOLÜ BULDU!
Fenerbahçe'de ilk golü atan Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci'nin gollerinin ardından yeniden sahneye çıktı. Maçın 63. dakikasında ceza alanı içinde son çizgiye hareketlenen Levent'in penaltı noktasının gerisine doğru çıkardığı topa Greenwood sol ayağıyla gelişine vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu ve durum 4-0 oldu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAMLELER
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu skor olarak farkı açmalarının ardından Romelu Lukaku, İrfan Can Kahveci, Nelsson Semedo ve Mason Greenwood'u oyundan aldı. Vedat Muriqi, N'Golo Kante, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu. Mert Hakan Yandaş da Matteo Guendouzi'nin yerine şans buldu.
SON GOL OĞUZ AYDIN'DAN!
Maçta dakikalar 74'i gösterdiğinde, Fenerbahçe beşimci golü buldu. Vedat Muriqi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını kale sahasına çıkardı. Oğuz Aydın'ın bomboş durumda vuruşunda top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe durumu 5-0 yaptı.
EMRE BELÖZOĞLU'NA TEZAHÜRATLAR
Fenerbahçe'nin deplasmanda bulguğu beşinci golün ardından taraftarlar, Emre Belözoğlu tezahüratları yaptı. Emre Belözoğlu da el sallayarak taraftarlara karşılık verdi. Fenerbahçe'nin deplasmanda bulduğu 5 golden sonra mücadelede başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünün önderliğinde 3 puanı alarak milli araya girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.
9. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.
11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ramadani'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ramirez'in kafa vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.
56. dakikada Fenerbahçe 0-3 öne geçti. Guendouzi'nin sağ kanattan gönderdiği pasla İrfan Can Kahveci, ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Rakibini çalımladıktan sonra plaseyle topu ağlara gönderen İrfan Can, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
63. dakikada farkı 4'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Greenwood, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.
75. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra (Dk. 66 Arda Hilmi Şengül), Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic (Dk. 58 Moukoko), Cengiz Ünder (Dk. 61 Emircan Gürlük), Diomande, Kyziridis, Ramirez
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Kante), Oğuz Aydın, Lukaku (Dk. 57 Vedat Muriç)
Goller: Dk. 11, Dk. 63 Greenwood, Dk. 21, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 75 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 38 Diomande (Arca Çorum FK), Dk. 55 Semedo (Fenerbahçe)
Mason Greenwood, Fenerbahçe'de son 4 maçındaki gol sayısını 4'e çıkardı. İrfan Can Kahveci ise 200. maçında ceza sahasından iki şahane gol atarak galibiyette öne çıkan isim olmayı başardı.
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Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 19'a yükseltti. Çorum FK 1 puanda kaldı.
Milli ara sonrasında Fenerbahçe, Kocaelispor'a konuk olacak. Çorum FK, Başakşehir deplasmanına çıkacak.
🟡🔵 İrfan Can Kahveci, uzaklardan enfes vuruyor! https://t.co/odEVy9AlTZ
— Sporx (@sporx) November 8, 2026
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında son oynanan Liverpool müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişiklik yaptı.
Belözoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool maçında ilk 11'de görevlendirilen Archie Brown'ı cezası nedeniyle oynatamazken, N'Golo Kante'yi yedek soyundurdu.
Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Arca Çorum FK karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın şans buldu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise tercih Romelu Lukaku oldu.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric ve Dorgeles Nene ise görev bekledi.
EMRE BELÖZOĞLU 5,5 YIL SONRA...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıktı.
İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetti.
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.
Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.
Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden kulübedeki yerini aldı.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM OYNAMADI!
Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown, sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını atlatmasına karşın çalışmalarını bireysel sürdüren Nathan Ake, zorlu müsabakada yer alamadı.
ÇORUM İLE İLK MÜSABAKA
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Çorum FK, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 77. takım oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Çorum deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.
Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, tezahüratlarla maç öncesinde takımlarına destek oldu.
KARŞILIKLI ATAKLARLA START!
Karşılaşmada hem Fenerbahçe, hem de Çorum FK ilk dakikadan itibaren golü düşünen bir oyun anlayışıyla mücadele etti. Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.
Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.
ÖNCE MASON GREENWOOD!
Konuk ekip Fenerbahçe, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi. Golden sonra Emre Belözoğlu, Greenwood'a kenarda bir şeyler anlattı.
İRFAN CAN KAHVECİ'DEN ŞAHANE GOLLER
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği harika şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında da üstünlüğü elden bırakmayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahası dışından rakibini çalımlayarak önünü açan İrfan Can Kahveci, şık vuruşuyla topu ağlara gönderdi!
İlk Süper Lig maçına çıktığı 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu İrfan Can Kahveci, 23 kez bunu başardı.
GREENWOOD DA İKİNCİ GOLÜ BULDU!
Fenerbahçe'de ilk golü atan Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci'nin gollerinin ardından yeniden sahneye çıktı. Maçın 63. dakikasında ceza alanı içinde son çizgiye hareketlenen Levent'in penaltı noktasının gerisine doğru çıkardığı topa Greenwood sol ayağıyla gelişine vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu ve durum 4-0 oldu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAMLELER
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu skor olarak farkı açmalarının ardından Romelu Lukaku, İrfan Can Kahveci, Nelsson Semedo ve Mason Greenwood'u oyundan aldı. Vedat Muriqi, N'Golo Kante, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu. Mert Hakan Yandaş da Matteo Guendouzi'nin yerine şans buldu.
SON GOL OĞUZ AYDIN'DAN!
Maçta dakikalar 74'i gösterdiğinde, Fenerbahçe beşimci golü buldu. Vedat Muriqi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını kale sahasına çıkardı. Oğuz Aydın'ın bomboş durumda vuruşunda top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe durumu 5-0 yaptı.
EMRE BELÖZOĞLU'NA TEZAHÜRATLAR
Fenerbahçe'nin deplasmanda bulguğu beşinci golün ardından taraftarlar, Emre Belözoğlu tezahüratları yaptı. Emre Belözoğlu da el sallayarak taraftarlara karşılık verdi. Fenerbahçe'nin deplasmanda bulduğu 5 golden sonra mücadelede başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörünün önderliğinde 3 puanı alarak milli araya girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.
9. dakikada gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.
11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
21. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ramadani'nin ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ramirez'in kafa vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.
56. dakikada Fenerbahçe 0-3 öne geçti. Guendouzi'nin sağ kanattan gönderdiği pasla İrfan Can Kahveci, ceza alanı çizgisinde topla buluştu. Rakibini çalımladıktan sonra plaseyle topu ağlara gönderen İrfan Can, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
63. dakikada farkı 4'e çıkardı. Levent Mercan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Greenwood, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.
75. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-5.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra (Dk. 66 Arda Hilmi Şengül), Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic (Dk. 58 Moukoko), Cengiz Ünder (Dk. 61 Emircan Gürlük), Diomande, Kyziridis, Ramirez
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Kante), Oğuz Aydın, Lukaku (Dk. 57 Vedat Muriç)
Goller: Dk. 11, Dk. 63 Greenwood, Dk. 21, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 75 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 38 Diomande (Arca Çorum FK), Dk. 55 Semedo (Fenerbahçe)