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Juventus, 2 puanı Floransa'da bıraktı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Juventus 2-2 berabere kaldı. Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Zeki Çelik, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Kasım 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus, 2 puanı Floransa'da bıraktı
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Fiorentina ile Juventus karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, 4. dakikada Mateo Pellegrino'nun golüyle 1-0 öne geçti. Juventus, 32. dakikada Nick Woltemade ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda 54. dakikada Alieu Njie ile yeniden öne geçen Fiorentina'ya Juventus'un yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 66. dakikada Gleison Bremer'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise 56. dakikada Juan Cabal'ın yerine oyuna dahil oldu.

Fiorentina'da forma giyen tanıdık isim Christ Inao Oulai ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 65 dakika sahada kaldıktan sonra yerini takım arkadaşına bıraktı.

Bu sonuçla Juventus puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Fiorentina ise 9 puana ulaşarak 15. sırada konumlandı.

Juventus, gelecek hafta sahasında Venezia'yı konuk edecek. Fiorentina ise deplasmanda Monza ile karşılaşacak.



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