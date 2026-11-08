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Galatasaray MCT Technic seriyi 3 maça çıkardı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 20:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic seriyi 3 maça çıkardı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Esenler Erokspor, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray MCT Technic, 90-81 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 24-13 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Esenler Erokspor, devre arasına 40-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlanmazken, son periyoda 59-59 eşitlikle girildi. Final periyodunda rakibine üstünlük kuran Galatasaray MCT Technic, parkeden 90-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Esenler Erokspor ise üst üste ikinci, toplamda üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Galatasaray MCT Technic, ligin 8. haftasında 14 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Glint Körfez Basket ile karşılaşacak.

Esenler Erokspor ise 15 Kasım Pazar günü sahasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

 



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