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Kante neden yedek? Emre Belözoğlu'dan kadro açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 15:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Kante neden yedek? Emre Belözoğlu'dan kadro açıklaması
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Açıklamalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve minnetle anıyorum. Bize bıraktığı ilkelere ve değerlere sahip çıkmak temel sorumluluğumuzdur."

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"TARAFTARIN BEKLEDİĞİ OYUNU İNŞA EDEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Takımın mevcut kadrosuna ve çalışma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, farklı oyun anlayışlarını uygulayabilecek bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurguladı:

"Geldiğimizden beri süre kısa olsa bile verimli çalışmaya gayret ettik. Elimizde güçlü ve farklı oyunlar oynayabilecek kadro var. Fenerbahçe taraftarının beklediği yüksek kaliteli oyunu en kısa sürede inşa edebileceğimize inanıyorum."

Çorum FK karşısında galibiyetin önemine dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Bugün kazanmak ve puan farkını kapatmak adına pragmatik değerlendirmeler yapmak durumundayız" diye konuştu.

"LIVERPOOL MAÇI İLE VERİLEN REAKSİYONUN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Oyuncuların motivasyonundan memnun olduğunu dile getiren Belözoğlu, Liverpool karşılaşmasında gösterilen reaksiyonun sürmesini beklediğini belirtti:

"İki gün bile olsa iyi hazırlandık. Oyuncularımız motive. Liverpool maçı ile verilen reaksiyon var. Bu reaksiyonun devam edeceğini düşünüyorum. Hayal ettiğimiz noktaya gelmek için çok önemli büyük bir adımla başlarız."

KANTE İÇİN AÇIKLAMA

N'Golo Kante'nin yedek başlaması ve ilk 11 tercihleri hakkında da konuşan Belözoğlu, kararlarında fiziksel ve taktiksel etkenlerin belirleyici olduğunu söyledi.

Oyuncularıyla tercihleri üzerine görüştüğünü aktaran Belözoğlu, takım bütünlüğünün önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazıları oynayacak, bazıları oynamayacak. Bazı tercihler fiziksel, bazı tercihler taktiksel. Bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Futbolcuların da anlayabileceğini düşünüyorum, onlarla görüşüyorum. Kim oynarsa oynasın bu bütünlüğü sağlamalıyız. Takım olmalıyız ve camiaya bunu hissettirmeliyiz. N'Golo Kante ile de konuştuk. En iyi 11 ile çıkmaya çalıştık. Kulübemiz güçlü, maçın devamında onlara da ihtiyacımız var."

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