Carlos Cuesta için yeni gelişme

Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderdiği Carlos Cuesta ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 14:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Carlos Cuesta için yeni gelişme
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Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta, sakatlığından dolayı ameliyat olacak. Cuesta'nın tedavi süreci, sarı-kırmızılılara geri dönüşünde gecikmeye sebep olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'da kiralık olarak forma giyen Carlos Cuesta'nın sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek. Cuesta'nın kontratındaki Vasco da Gama'nın kullanması beklenmiyor.

GERİ DÖNÜŞÜ UZAYABİLİR

Daha önce Brezilya basınında yer alan haberlerde Vasco da Gama'nın opsiyonu kullanmayacağı ve Kolombiyalı stoperin Galatasaray'a geri döneceği belirtilmişti. RTI Esporte'de yer alan habere göre ise Cuesta'nın Galatasaray'a geri dönüşü uzayabilir.

TEDAVİ SÜRECİ UZAYACAK

Kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak Cuesta'nın sahalara geri dönüşünün gelecek yıl en erken şubat, en geç nisan ayında olması bekleniyor. Cuesta'nın ameliyatı nedeniyle tedavi sürecinin uzayacağı bu sürenin kontratının bitişinden sonraki döneme denk gelmesinden dolayı Vasco da Gama'nın sözleşmeyi birkaç ay daha uzatmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Cuesta'nın sakatlığı nedeniyle yaşanabilecek kontrat probleminin Vasco da Gama'nın planlamasını etkilediği, birkaç aylık kontrat uzatma durumuna karar verilmesi halinde bunun nasıl olacağını değerlendirildiği aktarıldı.

Ek olarak Galatasaray'ın daha önce belirlenen şartlarda değişiklik yapması halinde Kolombiyalı stoperin takımda kalmasına yönelik bir ilgi olabileceğine de dikkat çekildi.  



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