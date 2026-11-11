Trabzonspor'un hedefi Yegor Yarmolyuk

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, gündeme gelen son isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRABZONSPOR YAKINDAN İLGİLENİYOR
Bordo-mavili yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü bir oyuncu arayışı doğrultusunda 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha ile yakından ilgileniyor.
32 MİLYON EURO
Skor üretme potansiyeliyle de bilinen yetenekli oyuncu, bu sezon takımında düzenli olarak süre almakta zorlanıyor. Ancak bu transferin önünde çok ciddi maddi engeller bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro seviyesinde olan yıldız adayı, kulübüyle Mayıs 2025'te 6 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Kontratının 2031 yılına kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri, Trabzonspor yönetimini zorlu bir pazarlık sürecine sürükleyecek.
BATAGOV'LA AYNI ŞİRKET
Yarmolyuk'un temsilciliğini yapan ProStar menajerlik firmasıyla Batagov'un transfer sürecinde yakın ilişkiler kuran Trabzonspor, bunun görüşmelerde önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki Yarmolyuk, bu sezon Brentford'da 10 maçta 465 dakika oynadı. Genç oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Bordo-mavili yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü bir oyuncu arayışı doğrultusunda 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha ile yakından ilgileniyor.
32 MİLYON EURO
Skor üretme potansiyeliyle de bilinen yetenekli oyuncu, bu sezon takımında düzenli olarak süre almakta zorlanıyor. Ancak bu transferin önünde çok ciddi maddi engeller bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro seviyesinde olan yıldız adayı, kulübüyle Mayıs 2025'te 6 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Kontratının 2031 yılına kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri, Trabzonspor yönetimini zorlu bir pazarlık sürecine sürükleyecek.
BATAGOV'LA AYNI ŞİRKET
Yarmolyuk'un temsilciliğini yapan ProStar menajerlik firmasıyla Batagov'un transfer sürecinde yakın ilişkiler kuran Trabzonspor, bunun görüşmelerde önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki Yarmolyuk, bu sezon Brentford'da 10 maçta 465 dakika oynadı. Genç oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.