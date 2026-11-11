Trabzonspor'un hedefi Yegor Yarmolyuk

Trabzonspor, Brentford forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Yegor Yarmolyuk ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 10:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'un hedefi Yegor Yarmolyuk
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Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, gündeme gelen son isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRABZONSPOR YAKINDAN İLGİLENİYOR

Bordo-mavili yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü bir oyuncu arayışı doğrultusunda 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha ile yakından ilgileniyor.

32 MİLYON EURO

Skor üretme potansiyeliyle de bilinen yetenekli oyuncu, bu sezon takımında düzenli olarak süre almakta zorlanıyor. Ancak bu transferin önünde çok ciddi maddi engeller bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro seviyesinde olan yıldız adayı, kulübüyle Mayıs 2025'te 6 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Kontratının 2031 yılına kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri, Trabzonspor yönetimini zorlu bir pazarlık sürecine sürükleyecek.

BATAGOV'LA AYNI ŞİRKET

Yarmolyuk'un temsilciliğini yapan ProStar menajerlik firmasıyla Batagov'un transfer sürecinde yakın ilişkiler kuran Trabzonspor, bunun görüşmelerde önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki Yarmolyuk, bu sezon Brentford'da 10 maçta 465 dakika oynadı. Genç oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.  



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