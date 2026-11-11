Emre Belözoğlu takıma seslendi: "Galatasaray'ı geçeriz"

Liverpool galibiyetinin ardından Süper Lig'de Çorum deplasmanından da 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun maçın ardından oyuncularına söylediği sözler ortaya çıktı.

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calendar 11 Kasım 2026 09:13
Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu takıma seslendi: 'Galatasaray'ı geçeriz'
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti ve milli araya moralli girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Emre Belözoğlu, ikinci kez göreve geldiği sarı-lacivertli ekipte görevine farklı galibiyetle başladı. Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin oyun planı beğeni toplarken, 5-0'lık galibiyet takıma moral depoladı.

TAKIMA SESLENDİ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, farklı Çorum maçının ardından takıma yaptığı konuşma ile moralleri daha da yükseltti.

"GALATASARAY'I GEÇERİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre 5 sene sonra yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçen ve dokunuşu ile fark yaratan 46 yaşındaki çalıştırıcı, soyunma odasında yaptığı şu konuşma ile takıma seslendi:

"Kendinize inandığınızda neler yaptığınızı son iki maçta gördünüz ve herkese de gösterdiniz. Yeni bir dönemin sayfalarını açıyoruz. Bunu yaparken de giydiğimiz formanın önemini ve kalbi bizimle atan milyonları asla unutmayın. Oynadığımız oyunda eksikler var mı evet ama kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu ben biliyorum ve aranızda unutanlar varsa onlar da hatırlasın. Biz kendimiz gibi oynadığımız sürece kazanırız ve Galatasaray'ı da geçeriz. Puan farkının ne kadar olduğunun hiç önemi yok."

Süper Lig'de 11. hafta sonucunda Galatasaray 28 puanla zirvede yer alırken Fenerbahçe ise ezeli rakibinin 9 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

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