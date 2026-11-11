TOFAŞ'tan EuroCup'ta kritik deplasman zaferi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ın yedinci haftasında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmada, Dolomiti Energia Trento ilk çeyreği 24-21 önde tamamlarken, ilk yarı 44-44 beraberlikle tamamlandı.
Maçın üçüncü çeyreğinde daha etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde gitti.
Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 96-86 galip ayrıldı.
Maçın üçüncü çeyreğinde daha etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde gitti.
Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 96-86 galip ayrıldı.
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