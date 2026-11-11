TOFAŞ'tan EuroCup'ta kritik deplasman zaferi

TOFAŞ, BKT EuroCup'ın 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 96-86 mağlup etti.

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calendar 11 Kasım 2026 00:27 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 01:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ'tan EuroCup'ta kritik deplasman zaferi
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup'ın yedinci haftasında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmada, Dolomiti Energia Trento ilk çeyreği 24-21 önde tamamlarken, ilk yarı 44-44 beraberlikle tamamlandı.

Maçın üçüncü çeyreğinde daha etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde gitti.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 96-86 galip ayrıldı.



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