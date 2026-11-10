Başakşehir'de Yusuf Sarı, sol dizinden operasyon geçirdi.

Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden operasyon geçirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 13:37
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Başakşehir'de Yusuf Sarı, sol dizinden operasyon geçirdi.
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İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."

Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.



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