Beşiktaş'ta Olaitan bilmecesi!

Beşiktaş'ta performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Junior Olaitan'ın sınırlı süre alması dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 09:52
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Olaitan bilmecesi!
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Junior Olaitan
Junior Olaitan
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Junior Olaitan'ın takım içerisindeki rolü merak konusu olmaya devam ediyor.

Topla buluştuğunda sergilediği performansla taraftarı heyecanlandıran Beninli futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercihleri doğrultusunda çoğunlukla hamle oyuncusu olarak görev yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ITALIANO'NUN ROTASYON TERCİHİ

Görev yaptığı takımlarda rotasyonu sık kullanan Vincenzo Italiano, oyuncularını hazır tutma anlayışıyla hareket ediyor. İtalyan teknik adam, Olaitan'ı da bu doğrultuda kontrollü şekilde değerlendiriyor.

Ancak Beninli futbolcunun sahaya çıktığı bölümlerde ortaya koyduğu performans, taraftarların beklentisini artırıyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, Olaitan'ın ilk 11'de daha fazla şans bulmasını isterken teknik heyetin oyuncuyu ekonomik kullanma tercihi dikkat çekiyor.

TARAFTARIN GÖZÜ OLAITAN'DA

Beşiktaş'ta hücum gücüne katkı sağlayabilecek isimlerden biri olarak görülen Olaitan'ın ilerleyen haftalarda daha fazla süre alıp almayacağı merak ediliyor.

Teknik direktör Italiano'nun rotasyon planında Beninli futbolcuya nasıl bir rol vereceği, siyah-beyazlı takımın gündemindeki konulardan biri olmayı sürdürüyor.





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