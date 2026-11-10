Beşiktaş'ta Olaitan bilmecesi!

Beşiktaş'ta Junior Olaitan'ın takım içerisindeki rolü merak konusu olmaya devam ediyor.
Topla buluştuğunda sergilediği performansla taraftarı heyecanlandıran Beninli futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercihleri doğrultusunda çoğunlukla hamle oyuncusu olarak görev yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'NUN ROTASYON TERCİHİ
Görev yaptığı takımlarda rotasyonu sık kullanan Vincenzo Italiano, oyuncularını hazır tutma anlayışıyla hareket ediyor. İtalyan teknik adam, Olaitan'ı da bu doğrultuda kontrollü şekilde değerlendiriyor.
Ancak Beninli futbolcunun sahaya çıktığı bölümlerde ortaya koyduğu performans, taraftarların beklentisini artırıyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, Olaitan'ın ilk 11'de daha fazla şans bulmasını isterken teknik heyetin oyuncuyu ekonomik kullanma tercihi dikkat çekiyor.
TARAFTARIN GÖZÜ OLAITAN'DA
Beşiktaş'ta hücum gücüne katkı sağlayabilecek isimlerden biri olarak görülen Olaitan'ın ilerleyen haftalarda daha fazla süre alıp almayacağı merak ediliyor.
Teknik direktör Italiano'nun rotasyon planında Beninli futbolcuya nasıl bir rol vereceği, siyah-beyazlı takımın gündemindeki konulardan biri olmayı sürdürüyor.
Topla buluştuğunda sergilediği performansla taraftarı heyecanlandıran Beninli futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercihleri doğrultusunda çoğunlukla hamle oyuncusu olarak görev yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'NUN ROTASYON TERCİHİ
Görev yaptığı takımlarda rotasyonu sık kullanan Vincenzo Italiano, oyuncularını hazır tutma anlayışıyla hareket ediyor. İtalyan teknik adam, Olaitan'ı da bu doğrultuda kontrollü şekilde değerlendiriyor.
Ancak Beninli futbolcunun sahaya çıktığı bölümlerde ortaya koyduğu performans, taraftarların beklentisini artırıyor. Siyah-beyazlı futbolseverler, Olaitan'ın ilk 11'de daha fazla şans bulmasını isterken teknik heyetin oyuncuyu ekonomik kullanma tercihi dikkat çekiyor.
TARAFTARIN GÖZÜ OLAITAN'DA
Beşiktaş'ta hücum gücüne katkı sağlayabilecek isimlerden biri olarak görülen Olaitan'ın ilerleyen haftalarda daha fazla süre alıp almayacağı merak ediliyor.
Teknik direktör Italiano'nun rotasyon planında Beninli futbolcuya nasıl bir rol vereceği, siyah-beyazlı takımın gündemindeki konulardan biri olmayı sürdürüyor.