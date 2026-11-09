Trabzonspor'da oyunculara prim müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkarırken karşılaşmanın ardından futbolcuları sevindiren bir gelişme yaşandı.
BAŞKAN DOĞAN'DAN PRİM MÜJDESİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından futbolcuların primlerini iki katına çıkarma kararı aldı.
ALANYA'DA 4 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında son galibiyetini 2021-2022 sezonunda, ligi şampiyon tamamladığı dönemde elde etmişti.
Bordo-mavililer, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek yaklaşık 4 yıl sonra Alanya'dan yeniden 3 puanla ayrıldı.
THOMAS REIS İLE ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET
Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Alanyaspor karşısında alınan sonuçla birlikte bordo-mavili takım, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. [61 Saat]
BAŞKAN DOĞAN'DAN PRİM MÜJDESİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından futbolcuların primlerini iki katına çıkarma kararı aldı.
ALANYA'DA 4 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında son galibiyetini 2021-2022 sezonunda, ligi şampiyon tamamladığı dönemde elde etmişti.
Bordo-mavililer, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek yaklaşık 4 yıl sonra Alanya'dan yeniden 3 puanla ayrıldı.
THOMAS REIS İLE ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET
Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Alanyaspor karşısında alınan sonuçla birlikte bordo-mavili takım, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü. [61 Saat]
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