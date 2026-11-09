Arda Güler'in ardından Gabriel Sara

Galatasaray'da zaman zaman performansıyla eleştirilen Gabriel Sara, hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, bu sezon yaptığı 35 şut pasıyla 10 büyük lig arasında Arda Güler'in ardından ikinci sırada yer aldı.

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calendar 09 Kasım 2026 10:15
Haber: Sporx.com
Arda Güler'in ardından Gabriel Sara
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Gabriel Sara
Gabriel Sara
Galatasaray
Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Gabriel Sara, oyun görüşü ve hücum organizasyonlarına yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı futbolcu, özellikle takım arkadaşlarına hazırladığı gol fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Sara, bu sezon ortaya koyduğu istatistikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde de üst sıralarda kendisine yer buldu.

ARDA GÜLER'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA



Gabriel Sara, bu sezon yaptığı 35 şut pasıyla 10 büyük lig arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu alanda yalnızca milli futbolcu Arda Güler'in gerisinde kalan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'ın hücum gücüne önemli katkı sağlıyor.

Takımın golcü isimlerini sık sık pozisyona sokan Sara, pas kalitesi ve oyun görüşüyle sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstleniyor.

GALATASARAY'DA 100 MAÇI GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla 100 maç barajını da geride bıraktı. Amedspor karşılaşması öncesinde kendisine plaket verilen Brezilyalı futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sara, "100 maç çok. Zaman nasıl akıp gidiyor fark edemiyorsunuz. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da daha birçok maça çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Amedspor maçını da değerlendiren Sara, takımın hücum performansına dikkat çekerek, "Bu şekilde hücum edersek şampiyonluk için en büyük aday oluruz." dedi. 

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