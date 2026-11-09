Fenerbahçe'ye transfer mesajı

Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.
"İSTEDİĞİ TRANSFERLER YAPILACAK"
Bu maçın ardından Fenerbahçe için transfer iddiası gündeme geldi. Karşılaşmayı Akşam'daki köşesinde değerlendiren Engin Verel, "Devre arasına kadar iyi bir çıkış yakalanırsa, ben yönetimin Emre Hoca'nın istediği transferleri de yapacağını biliyorum." sözlerini sarf etti.
"TRANSFERLER TAKIMI GÜÇLENDİREBİLİR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Abdullah Ercan ise Takvim'deki yazısında, "Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir süreç bulunuyor. Öncelikle puan farkını azaltması gerekiyor. Zirve yarışından kopmamak önem taşıyor. İkinci yarı belirleyici olacak. Yapılacak transferler de takımı güçlendirebilir. Milli ara öncesi galibiyet çok değerliydi. Moral kazanarak araya girdi." ifadelerini kullandı.
"İSTEDİĞİ TRANSFERLER YAPILACAK"
Bu maçın ardından Fenerbahçe için transfer iddiası gündeme geldi. Karşılaşmayı Akşam'daki köşesinde değerlendiren Engin Verel, "Devre arasına kadar iyi bir çıkış yakalanırsa, ben yönetimin Emre Hoca'nın istediği transferleri de yapacağını biliyorum." sözlerini sarf etti.
"TRANSFERLER TAKIMI GÜÇLENDİREBİLİR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Abdullah Ercan ise Takvim'deki yazısında, "Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir süreç bulunuyor. Öncelikle puan farkını azaltması gerekiyor. Zirve yarışından kopmamak önem taşıyor. İkinci yarı belirleyici olacak. Yapılacak transferler de takımı güçlendirebilir. Milli ara öncesi galibiyet çok değerliydi. Moral kazanarak araya girdi." ifadelerini kullandı.