20 maddede Cevad Prekazi

Hayatını kaybeden Galatasaray efsanesi ve özel bir karakter olan Cevad Prekazi'yi 20 özel maddeyle tekrar hatırlıyoruz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kosova kökenli bir futbolcu: Arnavut asıllı Kosovalı Prekazi, Yugoslav futbolunun yetiştirdiği ve Türkiye'de kalıcı iz bırakan isimlerden biri oldu.
Çocukluğu farklı sporlarla geçti: Yalnızca futbol oynamadığını; jimnastik ve basketbolla da ilgilendiğini anlattı. Yugoslavya'daki spor kültürünün çocukluğunun önemli parçası olduğunu söyledi.
Partizan ve Hajduk Split geçmişi: Türkiye'ye gelmeden önce Yugoslavya'nın iki büyük kulübünde oynadı. Galatasaray'a 1985'te Hajduk Split'ten transfer oldu. Kaynaklar · Transferi
Türkiye öncesinde ABD'de salon futbolu oynadı: Bu dönemin maddi açıdan kazançlı olduğunu, ancak kendisine futbol açısından mutluluk vermediğini anlattı.
Galatasaray'a gelişinde Simoviç etkili oldu: ABD'deyken Zoran Simoviç'in telefonuyla Türkiye seçeneği doğdu. Önceliğinin yeniden saha futboluna dönmek olduğunu belirtti.
Altı sezon sarı-kırmızılı formayı giydi: 1985'te başlayan Galatasaray kariyerinde 229 karşılaşmaya çıktı, 44 gol ve 65 asist üretti.
Şampiyonluklara katkı sağladı: Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bugünkü Süper Kupa'nın karşılığı olan üç Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
Avrupa'daki tarihi takımın önemli ismiydi: Galatasaray'ın 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldiği kadroda yer aldı. Sol ayağı, asistleri ve serbest vuruşlarıyla tanındı.
Monaco golünü Türkiye'nin ortak sevinci olarak hatırladı: Köln'deki karşılaşmada farklı takım taraftarlarının birleşmesini vurguladı: "Burada bütün Türkiye ayaklandı."
Türkiye kariyerinde Altay da vardı: 1991-92 sezonunda Altay'da sekiz lig, bir kupa maçında oynadı; iki kulvarda birer gol attı. Yıllar sonra kulübün kampını ziyaret etti.
İlk şampiyonluğu unutamadı: Galatasaray'daki en özel anıları arasında, Eskişehirspor maçıyla gelen ve kulübün 14 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren başarıyı gösterdi.
Fenerbahçe teklifini Galatasaray sevgisi nedeniyle kabul etmedi: Yönetimle anlaşmazlık yaşamasına rağmen ayrılmadığını anlattı: "Gelip geçici kişilere kızıp Galatasaray'a mı küsecektim?"
Türk futbolundaki dönüşümde Derwall'i öne çıkardı: Jupp Derwall'in gelişini sağlayan Ali Uras'ın vizyonunu ve Alman teknik adamın çalışmalarını, Avrupa'ya açılan sürecin başlangıcı saydı.
UEFA Kupası'nı kendi kuşağının devamı olarak gördü: 2000'deki zaferin kendisini duygulandırdığını, o takımın kendi dönemlerinde başlayan mücadeleyi tamamladığını söyledi.
Ali Sami Yen'e bağlılığını kısa bir cümleyle anlattı: Modern statlara rağmen eski stadın hatıralarını özlediğini söyledi: "Şimdi Ali Sami Yen'in çamurunu özlüyorum."
Türkiye'nin büyük turnuvalarda bulunmasını istedi: Şenol Güneş'in 2019'da milli takımın başına dönüşünü destekledi: "Türk futboluna Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda olmak yakışır."
Eski derbileri saygı üzerinden anlattı: Sahadaki rekabetin maç bitince sona erdiğini, rakip futbolcularla kahve içip sohbet ettiklerini belirtti. Kendi dönemlerinde rekabetin nefrete dönüşmediğini vurguladı.
Galatasaray sevgisi eleştirilerini engellemedi: 2017'de yanlış transferleri ve sürekli teknik direktör değiştirilmesini eleştirdi. Futbolculardan formanın sorumluluğuna uygun mücadele beklediğini söyledi.
Hayatını bir kitapta anlattı: Onur Bayrakçeken'le yaptığı görüşmeler, Prekazi Vurdu, Gol Oldu kitabına dönüştü. Kitapta futbolun yanında çocukluğu ve kültürel ilgi alanları da yer aldı.
Türkiye'ye desteğini deprem yardımında da gösterdi: Şubat 2023 depremlerinin ardından imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Forma 210 bin liraya satıldı; bağış dekontunu paylaşarak yardım çağrısını sürdürdü.
Çocukluğu farklı sporlarla geçti: Yalnızca futbol oynamadığını; jimnastik ve basketbolla da ilgilendiğini anlattı. Yugoslavya'daki spor kültürünün çocukluğunun önemli parçası olduğunu söyledi.
Partizan ve Hajduk Split geçmişi: Türkiye'ye gelmeden önce Yugoslavya'nın iki büyük kulübünde oynadı. Galatasaray'a 1985'te Hajduk Split'ten transfer oldu. Kaynaklar · Transferi
Türkiye öncesinde ABD'de salon futbolu oynadı: Bu dönemin maddi açıdan kazançlı olduğunu, ancak kendisine futbol açısından mutluluk vermediğini anlattı.
Galatasaray'a gelişinde Simoviç etkili oldu: ABD'deyken Zoran Simoviç'in telefonuyla Türkiye seçeneği doğdu. Önceliğinin yeniden saha futboluna dönmek olduğunu belirtti.
Altı sezon sarı-kırmızılı formayı giydi: 1985'te başlayan Galatasaray kariyerinde 229 karşılaşmaya çıktı, 44 gol ve 65 asist üretti.
Şampiyonluklara katkı sağladı: Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bugünkü Süper Kupa'nın karşılığı olan üç Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
Avrupa'daki tarihi takımın önemli ismiydi: Galatasaray'ın 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldiği kadroda yer aldı. Sol ayağı, asistleri ve serbest vuruşlarıyla tanındı.
Monaco golünü Türkiye'nin ortak sevinci olarak hatırladı: Köln'deki karşılaşmada farklı takım taraftarlarının birleşmesini vurguladı: "Burada bütün Türkiye ayaklandı."
Türkiye kariyerinde Altay da vardı: 1991-92 sezonunda Altay'da sekiz lig, bir kupa maçında oynadı; iki kulvarda birer gol attı. Yıllar sonra kulübün kampını ziyaret etti.
İlk şampiyonluğu unutamadı: Galatasaray'daki en özel anıları arasında, Eskişehirspor maçıyla gelen ve kulübün 14 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren başarıyı gösterdi.
Fenerbahçe teklifini Galatasaray sevgisi nedeniyle kabul etmedi: Yönetimle anlaşmazlık yaşamasına rağmen ayrılmadığını anlattı: "Gelip geçici kişilere kızıp Galatasaray'a mı küsecektim?"
Türk futbolundaki dönüşümde Derwall'i öne çıkardı: Jupp Derwall'in gelişini sağlayan Ali Uras'ın vizyonunu ve Alman teknik adamın çalışmalarını, Avrupa'ya açılan sürecin başlangıcı saydı.
UEFA Kupası'nı kendi kuşağının devamı olarak gördü: 2000'deki zaferin kendisini duygulandırdığını, o takımın kendi dönemlerinde başlayan mücadeleyi tamamladığını söyledi.
Ali Sami Yen'e bağlılığını kısa bir cümleyle anlattı: Modern statlara rağmen eski stadın hatıralarını özlediğini söyledi: "Şimdi Ali Sami Yen'in çamurunu özlüyorum."
Türkiye'nin büyük turnuvalarda bulunmasını istedi: Şenol Güneş'in 2019'da milli takımın başına dönüşünü destekledi: "Türk futboluna Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda olmak yakışır."
Eski derbileri saygı üzerinden anlattı: Sahadaki rekabetin maç bitince sona erdiğini, rakip futbolcularla kahve içip sohbet ettiklerini belirtti. Kendi dönemlerinde rekabetin nefrete dönüşmediğini vurguladı.
Galatasaray sevgisi eleştirilerini engellemedi: 2017'de yanlış transferleri ve sürekli teknik direktör değiştirilmesini eleştirdi. Futbolculardan formanın sorumluluğuna uygun mücadele beklediğini söyledi.
Hayatını bir kitapta anlattı: Onur Bayrakçeken'le yaptığı görüşmeler, Prekazi Vurdu, Gol Oldu kitabına dönüştü. Kitapta futbolun yanında çocukluğu ve kültürel ilgi alanları da yer aldı.
Türkiye'ye desteğini deprem yardımında da gösterdi: Şubat 2023 depremlerinin ardından imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Forma 210 bin liraya satıldı; bağış dekontunu paylaşarak yardım çağrısını sürdürdü.