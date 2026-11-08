Dün
BİTTİ
Arca Çorum
0
Fenerbahçe
5
Dün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Trabzonspor
2
Dün
BİTTİ
Beşiktaş
3
Gençlerbirliği
0
Dün
BİTTİ
Rizespor
2
Erzurumspor
1
Dün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Karagümrük
4
Dün
BİTTİ
Ümraniye
2
Kayserispor
1
Dün
BİTTİ
Boluspor
1
Bodrum FK
2
Dün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
1
Batman Petrolspor
1
Dün
BİTTİ
FC Köln
1
Leverkusen
2
Dün
BİTTİ
Brighton
2
Brentford
0
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Liverpool
3
Dün
BİTTİ
Ipswich Town
1
Bournemouth
2
Dün
BİTTİ
Sunderland
1
Chelsea
0
Dün
BİTTİ
M. United
4
Aston Villa
4
Dün
BİTTİ
Atletico Madrid
1
Barcelona
2
Dün
BİTTİ
SSC Napoli
1
Lazio
1
Dün
BİTTİ
Genoa
1
AC Milan
2
Dün
BİTTİ
Monza
0
Atalanta
1
Dün
BİTTİ
Inter
2
Como
0
Dün
BİTTİ
Fiorentina
2
Juventus
2
Dün
BİTTİ
Brest
2
Lyon
0
Dün
BİTTİ
Le Mans
1
AS Monaco
1
Dün
BİTTİ
Lens
1
Marsilya
2

20 maddede Cevad Prekazi

Bir neslin çocukluk kahramanı, sadece Türkiye değil Balkanlar'da da büyük bir idol olan Cevad Prekazi'yi 20 özel madde ile anıyoruz.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 23:59
20 maddede Cevad Prekazi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hayatını kaybeden Galatasaray efsanesi ve özel bir karakter olan Cevad Prekazi'yi 20 özel maddeyle tekrar hatırlıyoruz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kosova kökenli bir futbolcu: Arnavut asıllı Kosovalı Prekazi, Yugoslav futbolunun yetiştirdiği ve Türkiye'de kalıcı iz bırakan isimlerden biri oldu.

Çocukluğu farklı sporlarla geçti: Yalnızca futbol oynamadığını; jimnastik ve basketbolla da ilgilendiğini anlattı. Yugoslavya'daki spor kültürünün çocukluğunun önemli parçası olduğunu söyledi.



Partizan ve Hajduk Split geçmişi: Türkiye'ye gelmeden önce Yugoslavya'nın iki büyük kulübünde oynadı. Galatasaray'a 1985'te Hajduk Split'ten transfer oldu. Kaynaklar · Transferi

Türkiye öncesinde ABD'de salon futbolu oynadı: Bu dönemin maddi açıdan kazançlı olduğunu, ancak kendisine futbol açısından mutluluk vermediğini anlattı.

Galatasaray'a gelişinde Simoviç etkili oldu: ABD'deyken Zoran Simoviç'in telefonuyla Türkiye seçeneği doğdu. Önceliğinin yeniden saha futboluna dönmek olduğunu belirtti.



Altı sezon sarı-kırmızılı formayı giydi: 1985'te başlayan Galatasaray kariyerinde 229 karşılaşmaya çıktı, 44 gol ve 65 asist üretti.

Şampiyonluklara katkı sağladı: Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bugünkü Süper Kupa'nın karşılığı olan üç Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Avrupa'daki tarihi takımın önemli ismiydi: Galatasaray'ın 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldiği kadroda yer aldı. Sol ayağı, asistleri ve serbest vuruşlarıyla tanındı.

Monaco golünü Türkiye'nin ortak sevinci olarak hatırladı: Köln'deki karşılaşmada farklı takım taraftarlarının birleşmesini vurguladı: "Burada bütün Türkiye ayaklandı."



Türkiye kariyerinde Altay da vardı: 1991-92 sezonunda Altay'da sekiz lig, bir kupa maçında oynadı; iki kulvarda birer gol attı. Yıllar sonra kulübün kampını ziyaret etti.

İlk şampiyonluğu unutamadı: Galatasaray'daki en özel anıları arasında, Eskişehirspor maçıyla gelen ve kulübün 14 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren başarıyı gösterdi.

Fenerbahçe teklifini Galatasaray sevgisi nedeniyle kabul etmedi: Yönetimle anlaşmazlık yaşamasına rağmen ayrılmadığını anlattı: "Gelip geçici kişilere kızıp Galatasaray'a mı küsecektim?"

Türk futbolundaki dönüşümde Derwall'i öne çıkardı: Jupp Derwall'in gelişini sağlayan Ali Uras'ın vizyonunu ve Alman teknik adamın çalışmalarını, Avrupa'ya açılan sürecin başlangıcı saydı.

UEFA Kupası'nı kendi kuşağının devamı olarak gördü: 2000'deki zaferin kendisini duygulandırdığını, o takımın kendi dönemlerinde başlayan mücadeleyi tamamladığını söyledi.

Ali Sami Yen'e bağlılığını kısa bir cümleyle anlattı: Modern statlara rağmen eski stadın hatıralarını özlediğini söyledi: "Şimdi Ali Sami Yen'in çamurunu özlüyorum."

Türkiye'nin büyük turnuvalarda bulunmasını istedi: Şenol Güneş'in 2019'da milli takımın başına dönüşünü destekledi: "Türk futboluna Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda olmak yakışır."

Eski derbileri saygı üzerinden anlattı: Sahadaki rekabetin maç bitince sona erdiğini, rakip futbolcularla kahve içip sohbet ettiklerini belirtti. Kendi dönemlerinde rekabetin nefrete dönüşmediğini vurguladı.

Galatasaray sevgisi eleştirilerini engellemedi: 2017'de yanlış transferleri ve sürekli teknik direktör değiştirilmesini eleştirdi. Futbolculardan formanın sorumluluğuna uygun mücadele beklediğini söyledi.

Hayatını bir kitapta anlattı: Onur Bayrakçeken'le yaptığı görüşmeler, Prekazi Vurdu, Gol Oldu kitabına dönüştü. Kitapta futbolun yanında çocukluğu ve kültürel ilgi alanları da yer aldı.

Türkiye'ye desteğini deprem yardımında da gösterdi: Şubat 2023 depremlerinin ardından imzalı formasını açık artırmaya çıkardı. Forma 210 bin liraya satıldı; bağış dekontunu paylaşarak yardım çağrısını sürdürdü. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.