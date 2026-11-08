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Nübel iki maç sonra kalesini gole kapattı!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Başakşehir karşılaşmasının ardından iki maçlık aranın sonrasında yeniden kalesinde gol görmedi.

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calendar 08 Kasım 2026 23:22 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 23:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nübel iki maç sonra kalesini gole kapattı!
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Beşiktaş'ta kaleci Alexander Nübel, iki maçlık aranın ardından kalesini gole kapatmayı başardı.

Alman file bekçisi, İstanbul Başakşehir karşılaşmasından sonra yeniden gol yemeden maç tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 gol yiyen Nübel, Başakşehir maçının ardından oynanan Kasımpaşa ve Celtic karşılaşmalarında rakiplerinin gollerine engel olamamıştı.

Başarılı kaleci, son karşılaşmadaki performansıyla iki maçlık gol yeme serisini sona erdirdi.



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