Nübel iki maç sonra kalesini gole kapattı!

Beşiktaş'ta kaleci Alexander Nübel, iki maçlık aranın ardından kalesini gole kapatmayı başardı.
Alman file bekçisi, İstanbul Başakşehir karşılaşmasından sonra yeniden gol yemeden maç tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 gol yiyen Nübel, Başakşehir maçının ardından oynanan Kasımpaşa ve Celtic karşılaşmalarında rakiplerinin gollerine engel olamamıştı.
Başarılı kaleci, son karşılaşmadaki performansıyla iki maçlık gol yeme serisini sona erdirdi.
Alman file bekçisi, İstanbul Başakşehir karşılaşmasından sonra yeniden gol yemeden maç tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 gol yiyen Nübel, Başakşehir maçının ardından oynanan Kasımpaşa ve Celtic karşılaşmalarında rakiplerinin gollerine engel olamamıştı.
Başarılı kaleci, son karşılaşmadaki performansıyla iki maçlık gol yeme serisini sona erdirdi.
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