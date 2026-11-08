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Milliler, Norveç karşısında tutunamadı!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ikinci maçında sahasında Norveç'e 45-31 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 18:03
Haber: AA, Fotoğraf: THF
Milliler, Norveç karşısında tutunamadı!
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Norveç'e 45-31 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Norveç, 22-15 önde bitirdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren konuk ekip, müsabakadan 45-31 galip ayrıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi de mücadeleyi tribünde takip etti.

Ay-yıldızlılar, Avusturya, Norveç ve Gürcistan'ın yer aldığı 2. Grup'ta üçüncü ve dördüncü maçlarını Mart 2027'de, son iki maçını ise Mayıs 2027'de yapacak.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.



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