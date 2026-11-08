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Rizespor, 5 maç sonra Ali Sowe ile güldü!

Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yi Ali Sowe'un golleriyle 2-1 mağlup ederek ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 16:19
Rizespor, 5 maç sonra Ali Sowe ile güldü!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 66. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Erzurumspor FK'nin tek golü ise 37. dakikada İbrahim Yalatif Diabate'den geldi.

ALİ SOWE İMZASINI ATTI

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Karşılaşmada İbrahim Olawoyin'in asistinde Ali Sowe ile öne geçen Rizespor, Diabate'nin golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda yeniden sahneye çıkan Ali Sowe, 66. dakikada Adedire Mebude'nin asistini gole çevirerek takımına üç puanı getirdi.

5 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazanan Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, puanını 14'e yükseltti. Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı Erzurumspor FK ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.

MİLLİ ARA SONRASI RAKİPLERİ

Milli aranın ardından Çaykur Rizespor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Erzurumspor FK ise 22 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Laçi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak gole izin vermedi.
22. dakikada Mebude'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Bu bölgedeki Ariss'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
31. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Sowe, altıpas önünden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırttı. Top, filelerle buluştu: 1-0.
37. dakikada Erzurumspor FK skora denge getirdi. Konuk ekibin atağında Kerk'in pasında Diabate, ceza alanında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Diabate, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada ceza sahasının sağ çaprazındaki Laçi'nin ortasında kale önündeki Ariss'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.
51. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında Cardoso, kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşunda, Zafer Görgen gole izin vermedi.
57. dakikada Mithat Pala'nın ortasında Laçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Olawoyin'e gönderdi. Olawoyin'in sert şutunda, top auta gitti.
66. dakikada ev sahibi ekip ikinci golünü kaydetti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
76. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Owusu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gerxhali'nun şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında, Rodriguez'in ortasında ceza alanındaki Eren Tozlu topa kafayı vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen kontrol ederek, gole izin vermedi.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Mebude (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Olawoyin, Laçi (Dk. 87 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk. 63 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 90+1 Mustafa Coşkun Tosun)
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Ebosele (Dk. 77 Mustafa Fettahoğlu), Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90+1 Mustafa Yumlu), Kerk (Dk. 76 Eren Tozlu), Baiye, Owusu (Dk. 90+1 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 77 Rodriguez), Diabate
Goller: Dk. 31 ve 66 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Diabate (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Kerk, Dk. 45+1 Cardoso, Dk. 90+2 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

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