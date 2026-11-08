Bugün
BİTTİ
Arca Çorum
0
Fenerbahçe
5
Bugün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Trabzonspor
2
Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
3
Gençlerbirliği
0
Bugün
BİTTİ
Rizespor
2
Erzurumspor
1
Bugün
BİTTİ
Bandırmaspor
0
Karagümrük
4
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
Kayserispor
1
Bugün
BİTTİ
Boluspor
1
Bodrum FK
2
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
1
Batman Petrolspor
1
Bugün
BİTTİ
FC Köln
1
Leverkusen
2
Bugün
BİTTİ
Brighton
2
Brentford
0
Bugün
BİTTİ
C.Palace
1
Liverpool
3
Bugün
BİTTİ
Ipswich Town
1
Bournemouth
2
Bugün
BİTTİ
Sunderland
1
Chelsea
0
Bugün
BİTTİ
M. United
4
Aston Villa
4
CANLI
30'
Atletico Madrid
1
Barcelona
0
Bugün
BİTTİ
SSC Napoli
1
Lazio
1
Bugün
BİTTİ
Genoa
1
AC Milan
2
Bugün
BİTTİ
Monza
0
Atalanta
1
Bugün
BİTTİ
Inter
2
Como
0
CANLI
43'
Fiorentina
1
Juventus
1
Bugün
BİTTİ
Brest
2
Lyon
0
Bugün
BİTTİ
Le Mans
1
AS Monaco
1
CANLI
45'
Lens
1
Marsilya
1

Çorum FK'de Burak Yılmaz'a destek

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Fenerbahçe maçının ardından teknik direktör Burak Yılmaz'a destek verdi. Balçık, "Burak Yılmaz hocamızın yanındayım. Kendisine güvenim tamdır. Görevinin başındadır ve birlikte yürüdüğümüz bu yoldan geri dönüş yoktur." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 22:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK'de Burak Yılmaz'a destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, teknik direktör Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Balçık, Çorum FK'nin Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olduğu maçın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Çorum FK'nin zor zamanlarda birbirine daha sıkı kenetlenen bir camia olduğunu belirten Balçık, "Arca Çorum FK'nin Süper Lig'e uzanan yolculuğunda, her mağlubiyette pes etseydik bugün burada olamazdık. Biz, bir maçın sonucuyla hedeflerinden vazgeçen değil, zor zamanlarda birbirine daha sıkı kenetlenen bir camiayız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'a güvendiğini vurgulayan Balçık, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a emeği ve mücadelesi için teşekkür ediyorum. Burak Yılmaz hocamızın yanındayım. Kendisine güvenim tamdır. Görevinin başındadır ve birlikte yürüdüğümüz bu yoldan geri dönüş yoktur. Burak Yılmaz hocamızla başladığımız mücadeleye, aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz! Seni sevenleri satabilirsin ama sana inananları asla satma. Dün vazgeçmedik, bugün de vazgeçmeyeceğiz."  



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.