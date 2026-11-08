Inter, Como'yu devirdi! Zirve yarışı kızıştı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter ile Como karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Inter'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Francesco Pio Esposito ve 19. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.
Karşılaşmanın ilk 19 dakikasında bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren Milano temsilcisi, kalan bölümde skor avantajını korumayı başardı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 81. dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı.
INTER ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Geçen hafta Milan karşısında bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan ve ligde bir beraberliği bulunan Inter, Como galibiyetiyle birlikte 9. kez sahadan üç puanla ayrıldı.
Puanını 28'e yükselten Inter, lider Lazio'nun 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Roma ise 27 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.
COMO'NUN SERİSİ SONA ERDİ
Ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Como'nun çıkışı San Siro'da sona erdi. Bu sezon ikinci yenilgisini alan konuk ekip, bir beraberlik ve 23 puanla beşinci sırada kaldı.
GELECEK HAFTAKİ MAÇLARI
Milli aranın ardından Serie A'nın 12. haftasında Inter, 22 Kasım'da deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Como ise 21 Kasım'da sahasında Cagliari'yi konuk edecek
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Inter'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Francesco Pio Esposito ve 19. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.
Karşılaşmanın ilk 19 dakikasında bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren Milano temsilcisi, kalan bölümde skor avantajını korumayı başardı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 81. dakikada yerini Petar Sucic'e bıraktı.
INTER ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Geçen hafta Milan karşısında bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan ve ligde bir beraberliği bulunan Inter, Como galibiyetiyle birlikte 9. kez sahadan üç puanla ayrıldı.
Puanını 28'e yükselten Inter, lider Lazio'nun 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Roma ise 27 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.
COMO'NUN SERİSİ SONA ERDİ
Ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Como'nun çıkışı San Siro'da sona erdi. Bu sezon ikinci yenilgisini alan konuk ekip, bir beraberlik ve 23 puanla beşinci sırada kaldı.
GELECEK HAFTAKİ MAÇLARI
Milli aranın ardından Serie A'nın 12. haftasında Inter, 22 Kasım'da deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Como ise 21 Kasım'da sahasında Cagliari'yi konuk edecek
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