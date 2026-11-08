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Napoli ile Lazio yenişemedi!

Serie A'nın 11. haftasında Napoli, sahasında lider Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 17:02
Haber: Sporx.com
Napoli ile Lazio yenişemedi!
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Napoli ile Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Lazio, 28. dakikada Davide Frattesi'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Napoli, 48. dakikada Alfonso Pedraza'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Kalan bölümde skor değişmeyince iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

LAZIO LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla yenilmezliğini sürdüren Lazio, 11 maç sonunda 29 puana ulaşarak liderliğini korudu. Napoli ise puanını 15'e yükseltti ve 10. sırada yer aldı.

MİLLİ ARA SONRASI RAKİPLERİ

Milli aranın ardından Napoli, 21 Kasım'da Torino'yu konuk edecek. Lazio ise aynı gün sahasında Lecce ile karşılaşacak.



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