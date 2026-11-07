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Rafael Leao: "Ciddi bir durumum yok"

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, Amedspor maçının ardından sakatlığı için konuştu. Portekizli futbolcu, ciddi bir durumu olmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafael Leao: 'Ciddi bir durumum yok'
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Galatasaray forması giyen Rafael Leao, ligdeki Amedspor maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, basklı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz." dedi.

Amedspor maçında sakatlanan ve ikinci yarıda kenara gelen Rafael Leao, durumu için, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum." yanıtını verdi.

Portekizli futbolcu, "Konya'da söylemiştim, birinci günden beri takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Lige adaptasyonum bitti. Takıma yardım etmeye yeni başladım. Gollerim ve asistlerimle galibiyetler getirmeye devam edeceğim." dedi.



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