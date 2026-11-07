İstanbulspor'a nefes aldıran galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbulspor'a üç puanı getiren golleri 69. dakikada Alieu Cham ve 90. dakikada Aytaç Kara kaydetti.



HAMLELER İSTANBULSPOR'A GALİBİYETİ GETİRDİ





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İlk yarıda iki takım da gol bulamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Karşılaşmadaki dengeyi, ikinci yarıda İstanbulspor'un yaptığı oyuncu değişiklikleri bozdu.Sarı-siyahlılarda 66. dakikada Michael Ologo'nun yerine sahaya çıkan Cham, üç dakika sonra takımını öne geçirdi. Dijlan Aydın'ın asistinde ağları havalandıran futbolcu, deplasman ekibine üstünlüğü getirdi.Pendikspor, golün ardından Metehan Sol ve Emrah Başsan'ı oyuna alarak hücum hattına müdahale etti. Ancak ev sahibi ekip beraberliği sağlayamadı.İstanbulspor'da 77. dakikada oyuna giren Aytaç Kara, 90. dakikada farkı ikiye çıkardı. Böylece sarı-siyahlılar, sonradan sahaya çıkan iki oyuncusunun golleriyle kritik bir galibiyet aldı.İstanbulspor, ligde son galibiyetini 20 Eylül'de Manisa FK karşısında elde etmişti. Ardından Erokspor, Batman Petrolspor, Antalyaspor, Muğlaspor ve Mardin 1969'a üst üste kaybeden sarı-siyahlılar, Pendik deplasmanında bu kötü gidişi durdurdu. Beş maçlık yenilgi serisini sonlandıran İstanbulspor, sezonun ikinci lig galibiyetine ulaştı.Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yenen Pendikspor, yakaladığı toparlanmayı sürdüremedi. İki maç aradan sonra yenilen ev sahibi ekip, son altı lig karşılaşmasında bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Bu dönemde dört puan toplayabilen Pendikspor, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.Bu sonuçla İstanbulspor puanını sekize yükselterek mevcut tabloda 19. sırada yer aldı. Pendikspor ise 14 puanla 16. basamakta kaldı.Milli aranın ardından İstanbulspor, 21 Kasım'da Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Pendikspor ise 22 Kasım'da Manisa FK'ye konuk olacak.