Thomas Reis: 'Bu kadarını beklemiyordum'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
"İLK YARIDA MAÇI BİTİREBİLİRDİK"
Galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, "Her zaman için mutluyuz galip gelmekten. Perşembe günü zor bir maçtan çıktık. Oyuncularımız ilk dakikalardan itibaren çok iyi bir tutum, çok iyi bir davranış sergilediler. Aslında belki bugün eksik olan şey, daha fazla gol bulabilirdik. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Rakibimizin de fırsatları oldu. Genel olarak tamamını hak ettiğimiz bir maç oldu." dedi.
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Ligde üst üste altıncı galibiyetlerini aldıklarına dikkat çeken Alman teknik adam, "Ligde arka arkaya kazandığımız altıncı maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla." ifadelerini kullandı.
Başarının arkasında güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Reis, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum." diye konuştu.
"BU BAŞARI HERKESİN ORTAK BAŞARISI"
Oyuncularının kendisine ve ekibine güvendiğini belirten Thomas Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oyuncularımızın tamamı bize güvendi ve inandı. Dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önümüzde çok fazla sayıda maç var. Bugüne kadarki başarılar herkesin ortak başarısı. Umarım böyle devam ederiz."
"TARİHTE YER ALMAK GÜZEL"
Deplasmanda elde edilen galibiyetin istatistiksel açıdan önemine de değinen Reis, "Rekor istatistiklerde yer almak çok güzel. Umarım son deplasman galibiyetimiz olmaz, birçok galibiyetimiz olacaktır. Tarihte yer almak güzel ama yapmamız gereken bunu devam ettirmek. Şu an ikinci sıradayız ama milli aradan sonra yine maçımız var." şeklinde konuştu.
Alman teknik adam, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
"Bu maçta da doğru yönetmemiz gereken anlar vardı, iyi yönettik. Her başarı sıkı çalışmayı gerektiriyor. Biz de sıkı çalışacağız."
"İLK YARIDA MAÇI BİTİREBİLİRDİK"
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Galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, "Her zaman için mutluyuz galip gelmekten. Perşembe günü zor bir maçtan çıktık. Oyuncularımız ilk dakikalardan itibaren çok iyi bir tutum, çok iyi bir davranış sergilediler. Aslında belki bugün eksik olan şey, daha fazla gol bulabilirdik. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Rakibimizin de fırsatları oldu. Genel olarak tamamını hak ettiğimiz bir maç oldu." dedi.
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"
Ligde üst üste altıncı galibiyetlerini aldıklarına dikkat çeken Alman teknik adam, "Ligde arka arkaya kazandığımız altıncı maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla." ifadelerini kullandı.
Başarının arkasında güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Reis, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum." diye konuştu.
"BU BAŞARI HERKESİN ORTAK BAŞARISI"
Oyuncularının kendisine ve ekibine güvendiğini belirten Thomas Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oyuncularımızın tamamı bize güvendi ve inandı. Dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önümüzde çok fazla sayıda maç var. Bugüne kadarki başarılar herkesin ortak başarısı. Umarım böyle devam ederiz."
"TARİHTE YER ALMAK GÜZEL"
Deplasmanda elde edilen galibiyetin istatistiksel açıdan önemine de değinen Reis, "Rekor istatistiklerde yer almak çok güzel. Umarım son deplasman galibiyetimiz olmaz, birçok galibiyetimiz olacaktır. Tarihte yer almak güzel ama yapmamız gereken bunu devam ettirmek. Şu an ikinci sıradayız ama milli aradan sonra yine maçımız var." şeklinde konuştu.
Alman teknik adam, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
"Bu maçta da doğru yönetmemiz gereken anlar vardı, iyi yönettik. Her başarı sıkı çalışmayı gerektiriyor. Biz de sıkı çalışacağız."