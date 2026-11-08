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Recep Uçar: "3 puandan daha önemli!"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, galibiyetin önemine dikkat çekti. Uçar, takımının daha iyi yerlerde olması gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Kasım 2026 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: '3 puandan daha önemli!'
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İç sahada bu sezon oynadıkları maçlarda oyun olarak kötü olmadıklarını ancak istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Uçar, Erzurumspor karşısında elde ettikleri galibiyetin önemini vurguladı.

"3 PUANDAN DAHA ÖNEMLİ"

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Oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, "Bugün alınan 3 puan, 3 puandan da öte önemli bir galibiyet. Erzurumspor son 5 maçta sadece 1 kez kaybetmişti. Savunmayı ligde en iyi yapan takımlardan biriydi. Buna rağmen yeteri kadar pozisyon üreten, ceza sahasına giren ve şut atan bir takımdık. Bu galibiyet 3 puandan daha önemli. Bugün itibarıyla seyircilerimizi evlerine mutlu gönderiyoruz." dedi.

"OYUNLARIN KARŞILIĞINI ALAMIYORDUK"

Takımının istatistiksel açıdan iyi bir noktada olduğunu ancak bunu puan tablosuna yansıtamadığını dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Belki girilen pozisyon, çekilen şut, net pozisyon, topa sahip olma ve birçok istatistikte ilk 5, ilk 8'de olsak da bulunduğumuz konum ve oynadığımız oyunlar arasında en büyük tezatı yaşayan takımların başında geldiğimizi düşünüyorum. Bugün itibarıyla inşallah bunun da yeni başlayacak güzel bir hikayenin başlangıç kıvılcımı olmasını ümit ediyorum."

"BAŞARILI MIYIZ? HAYIR"

Çaykur Rizespor'un mevcut puan durumundan memnun olmadığını açıkça ifade eden Recep Uçar, "Şu an 14 puandayız. Başarılı mıyız, samimi olmak gerekirse hayır. Çok net. Rizespor olarak sahip olduğumuz oyuncularla, takımımızla çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyoruz. Şu anda almamız gereken çok yol var. Kaybettiğimiz bu puanları önümüzdeki 6 haftalık süreçte kapatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Sakatlığı bulunan futbolcular hakkında da bilgi veren Uçar, Can Bozdoğan'ın Almanya'da operasyon geçirdiğini ve önümüzdeki bir ay içinde sahalara dönmesinin kolay görünmediğini söyledi.

Borrelli'nin Amedspor maçına yetişip yetişmeyeceğinin henüz belli olmadığını aktaran Uçar, Mihaila'nın ise antrenmanda ısınma sırasında baldır adalesinden sakatlandığını belirtti.

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